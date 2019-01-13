张晋蔡少芬结婚11周年·晒全家福放闪意外曝光家庭地位 张晋与蔡少芬在2008年结婚，婚后分别生下两女，一家四口其乐融融。向来恩爱的两人也不时在网上“放闪”。适逢昨日是两人结婚11周年纪念日，张晋在微博晒出全家福，并甜蜜发文写道：“风雨同路十一年，张太，结婚纪念日快乐”，他还还透露自己没有在蔡少芬身边，“回来补起。”

（图：微博）

（香港13日讯）张晋与蔡少芬在2008年结婚，婚后分别生下两女，一家四口其乐融融。向来恩爱的两人也不时在网上“放闪”。适逢昨日是两人结婚11周年纪念日，张晋在微博晒出全家福，并甜蜜发文写道：“风雨同路十一年，张太，结婚纪念日快乐”，他还还透露自己没有在蔡少芬身边，“回来补起。”

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不过值得注意的是，在晒出的全家福中，蔡少芬是站着，而两个女儿站在中间，张晋则蹲在旁边，身后的墙壁上写着英文“家”，寓意满满。不过有网民搞笑调侃这是“家庭地位一览图”，张晋在家里的地位，已经一目了然。

至于两个女儿分别也剪了一头短发，与妈妈一样爽朗有型，不过未知是否担心被误认为儿子，蔡少芬回应时刻意提到“三个女”，她说：“11。。。。1+1=2⋯⋯有你才有我...加上来两个刚刚好！感恩！你是一家之主。。。背上三个女的！辛苦你了！”

（图：微博）