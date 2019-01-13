油站被令张贴东盟比较表‧赛夫丁：消费者会更清楚 针对国内各大油站被指示张贴大马与东盟汽油价格表引起的争议，国内贸易及消费人事务部长拿督赛夫丁解释，由于油价是棘手课题，因此应该让消费者获得更充足的资讯，包括邻国的油价水平。

（吉隆坡12日讯）针对国内各大油站被指示张贴大马与东盟汽油价格表引起的争议，国内贸易及消费人事务部长拿督赛夫丁解释，由于油价是棘手课题，因此应该让消费者获得更充足的资讯，包括邻国的油价水平。

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“当消费者获得充足的产品资讯时，才能真正加强消费者的权益，更何况是敏感的油价（课题），因此展示其他国家的价格，消费者才会知道及了解。”

巫统林茂区国会议员在推特上载贸消部秘书长向国油公司发出的公函，在公函中，国油被指示在旗下油站张贴东盟国家的汽油及柴油价格，公函也写道，这是内阁在1月2日的决定。

凯里发推文说，国阵政府过去曾对比我国与东盟国家的汽油价格，当时却被批评比较其他国家的油价没有意义，如今希盟政府上台后，国内所有油站却被迫要张贴东盟各国油价价格列表。

赛夫丁在推特回应凯里表示，人民一直都在讨论油价的定价，也知道国际油价趋势，大约下降多少，因此政府必须透明及公开相关资讯。

他也说，如果消费者发现其他国家的油价下降但大马油价却没有随之下降，消费者也可以质问政府。

“如果其他国家的（油价）价格下降但大马没有，消费者肯定可以质问政府为何没有降价，而这只能在政府透明及公开展示邻国油价的情况下发生。”

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赛夫丁也感谢凯里针对此事发表看法。

没刻意隐瞒资讯

已要求补上汶莱油价

另外，针对油站获得的东盟国家油价列表中独缺汶莱，是不是为了突出大马油价是东盟最低，赛夫丁否认政府刻意隐瞒特定资讯，并强调自己已经要求秘书长补上汶莱的汽油价格。

他解释，当他发现政府要求油站业者展示的东盟国家汽油价格表有所不足，即没有涵盖汶莱的情况后，已第一时间致电贸消部秘书长，要求他将汶莱加入表内，因为不想政府被视为特意隐瞒，实际上政府也没有打算要隐瞒。

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赛夫丁为娘惹餐厅Kakatoo进行开幕仪式后被询及凯里在推特指政府没展示汶莱的油价时说，汽油价格是人民公开讨论的课题，公开分享东盟国家汽油价格并不是仅仅为了比较，也展示政府开放及透明的制度。

“我感谢凯里对这个课题的兴趣，我要说的是人民可以公开及透明的讨论汽油价格课题，人民对油价的认知也彼深，因此汽油价格并不是甚么必须隐藏的课题。”

赛夫丁说，汽油价格下调即将迈入第二个星期，政府希望商家可以给予合作及支持，秉持良好的商业道德，即营运成本降低，物价也必须有所下调。