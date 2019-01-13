大臣：未与联邦商讨‧吉打不确定调涨水费 他说，联邦政府有权力重组水供领域，但是州政府要先行聆听重组的原因，然后再进行研究和决定。

慕克力（前右二）与许多脚车发烧友一起骑行。

（亚罗士打12日讯）吉打州务大臣拿督斯里慕克力说，州政府尚未跟联邦政府正式商讨及研究，所以现阶段还不确定是否调涨水费。

广告

他说，联邦政府有权力重组水供领域，但是州政府要先行聆听重组的原因，然后再进行研究和决定。

“我们承认，水费将根据水源的多少、设备的建设及保养等支出作出调整，当中涉及多方面的计算，开销并不便宜。”

他说，截至目前州政府尚未收到任何资料，但近日内会跟国家水务委员会（SPAN）和联邦政府商讨，之后再带入下星期三的州行政议员研讨。”

不会对低收入群造成负担

慕克力今早在市区广场为2019年“红鹰”40公里脚车行挥旗礼后，接受传媒询问时说：“决定是否调整水费之前，先让我们跟国家水务委员会和联邦政府商讨。”

无论如何，他强调，若是州政府决定调整水费，也不会对低收入群体（B40）造成负担，因为州政府会在计算调整的幅度之前，考量作出区分，目标是其他收入群体。

广告

水务、土地及天然资源部日前建议，配合政府重组水供领域的步伐，各州水费或在今年分阶段调涨，而槟州也率先宣布会调整水费，这消息也招来各方反弹，忧