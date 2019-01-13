拉大庆50周年‧邀校友学生返校叙旧 由拉大大众传播公共关系学士三年级生举办的“拉曼‧传承五十”活动，主题为“拉曼生家庭”与“传承”，旨在聚集不同年龄层的拉大生，分享彼此的校园生活体验，同时也是一场纪念建校50周年的庆典活动。

（吉隆坡11日讯）“传承半世纪，拉曼造回忆”，适逢拉曼大学学院（拉大）成立50周年，该校邀请校友和在籍学生返校叙旧，重温昔日时光，让拉大精神薪火相传。

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由拉大大众传播公共关系学士三年级生举办的“拉曼‧传承五十”活动，主题为“拉曼生家庭”与“传承”，旨在聚集不同年龄层的拉大生，分享彼此的校园生活体验，同时也是一场纪念建校50周年的庆典活动。

该活动以50组拉曼生家庭为主，分为“父母与孩子”、“就读不同科系的兄弟姐妹”、“就读相同科系的兄弟姐妹”、“双胞胎”及“家中拥有3位或以上的拉大生家庭成员”5个组别，透过社交媒体网络活动，用照片说故事的方式叙述拉大的文化特质。

拉大校长李仕伟今晚在活动晚宴开幕礼上致辞时说，该校如今的校友人数计有20万人，每个人都见证了学校50年的变迁，与其有着密不可分的关系。

“教育是人类得以持续发展的根源，它能让知识、技能、智慧、谋略和责任等价值得以延续和传承。”

他特别表扬活动入口处的红砖设计：“每一块砖都有着一个故事，感觉就像走入拉大的50年光辉岁月。”

该校传播与创意产业学院院长纪咏珍则说，每名拉大生都是传承文化的一部份，他们也将准备迎接未来更多的50年。

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另外，“拉曼生家庭”

之一的校友陈振华分享与妻子李梅桂在求学时期相识相恋的故事，其后儿子陈建胜也在拉大修读公共关系学士学位。

“我不仅在拉曼大学学院受教育，更在这里遇到共度终身的伴侣。我很荣幸能被邀请参与创校50周年活动，让我们与学校共度了美好时光。”

欲知更多有关活动的详情，可浏览脸书专页或优管频道“I am TARCIAN”，或Instagram“iamtarcian”。