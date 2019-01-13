“艺起来护动”至20日‧150画作等你来欣赏 以保护野生动物为主题的2019年“艺起来护动”国际艺术交流展，由艺托邦（Artopia）教育信托基金会和槟州艺术区主办。

马来貘装置艺术品非常吸引众嘉宾的目光。

（槟城12日讯）从艺术角度出发，走近野生动物。

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以保护野生动物为主题的2019年“艺起来护动”国际艺术交流展，由艺托邦（Artopia）教育信托基金会和槟州艺术区主办。

展会从上月29日至本月20日在浮罗国际艺术村举行，开放让民众欣赏共150幅由24个艺术家及特殊学生创作的画作，及其他媒介的艺术作品如现代书法、摄影、陶艺、钢笔和彩色铅笔。

槟州首席部长曹观友今早在浮罗国际艺术村为展会主持开幕。在场者有槟州旅游发展、古迹、文化与艺术委员会主席杨顺兴、槟岛市长拿督尤端祥、浮罗国际艺术村理事会主席梅德顺、槟州艺术区顾问李凯、艺托邦教育信托会信理员吴天宝和展会工委会主席陈辉文等。

李凯（左三起）、杨顺兴、曹观友、吴天宝、尤端祥和在场的艺术家参观展会艺术作品。

24艺术家参展

梅德顺指出，参展的24个艺术家来自大马、新加坡、中国、日本及印尼，重点作品包括曾拥有马来西亚记录大全的20尺长油画作品《热带雨林》，学生作品则是国内外20所少儿艺术教育机构少儿的优秀作品。

浮罗国际艺术村是一个新兴的艺术空间，坐落在浮罗山背双溪槟榔路（浮罗消拯局旁），占地1.2英亩，是由艺托邦教育信托会献地成立。

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李凯致词时说，浮罗国际艺术村将成为重要的平台，除了提供国内外艺术家发挥才华及交流的机会，也可吸引不谙艺术的民众加倍认识艺术。

他说，“艺起来护动”国际艺术交流展是艺术村的首炮活动，希望未来可每年举行类似活动，而未来拟定的活动主题可以是与环境、自由或与艺术有关。

曹观友认为，这项展会不但扩大槟城的文化发展，也融合槟州政府提倡的环保政策，也让年轻一代发挥艺术才华，为保护野生动物出一份力。

“艺起来护动”国际艺术交流展展出各类媒介的艺术品，包括装置艺术。