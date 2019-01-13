法甲‧赠亚眠3蛋‧圣杰门重回胜轨 上半场巴黎圣杰门得势不得分，反倒是亚眠在半场结束前创造出了最好的破门机会，他们打出快速反击，格纳霍尔的跟进扫射被门将阿雷奥拉挡出。

卡瓦尼（左）主罚命中迪马利亚（右）赢得的点球后与后者庆祝。（图：法新社）

（法国‧巴黎13日讯）周中法国联赛杯爆冷出局的巴黎圣杰门12日回到法甲赛场，在第20轮比赛中客场以3比0击败保级球队亚眠，及时止住了下滑势头。而将“大巴黎”淘汰出局的甘冈主场0比1负于圣埃丁，继续在积分榜上垫底。

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上半场巴黎圣杰门得势不得分，反倒是亚眠在半场结束前创造出了最好的破门机会，他们打出快速反击，格纳霍尔的跟进扫射被门将阿雷奥拉挡出。

巴黎圣杰门第57分钟获得点球，迪马利亚禁区内的射门打在了布兰的手臂上，卡瓦尼主罚命中。第66分钟，亚眠球员阿德农因对姆巴佩犯规吃到第二张黄牌被罚下场。人数处于劣势的亚眠此后很难再抵挡住对手攻势。四分钟后，姆巴佩接卡瓦尼的助攻，推射攻入个人本赛季第14粒联赛进球。第79分钟，德拉克斯勒突破防守后回传，马尔基尼奥斯顺势扫射破门，终结了比赛悬念。

少赛两场的情况下，巴黎圣杰门依旧领先位居次席的里尔13分。

哈兹里开场第七分钟用一记任意球为圣埃丁首开记录。甘冈在第63分钟险些扳平比分，然而罗德林主罚的任意球击中门柱后弹出。圣埃丁获胜后升至第四，与身前的里昂积分相同。总共只拿到11个积分的甘冈只能继续扮演“副班长”角色。

另一场比赛中，依靠圣马克西曼第16分钟的点球破门，尼斯主场以1比0小胜波尔多。

冬季转会市场引援动作不断的摩纳哥13日将客场挑战马赛，西班牙中场球员法布雷卡斯有望上演在摩纳哥的首秀。（新华社）