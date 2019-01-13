安装大沟涵20日前竣工．兴华中学师生须绕道行 巴生兴华中学旁日落洞路（Jln Jelutong）配合南方镇东姑安潘拉希玛国中 （STAR）的校内建滞洪池治水项目，从上个月中起被关闭， 以安装U型大沟涵（U-drain）的工程，最迟要在本月20日前完成！

为了配合东姑安潘拉希玛国中校内建滞洪池的治水工程，兴华中学侧门的日落洞路从去年12月起被封， 以进行安装U型大沟涵的工程。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生12日讯）巴生兴华中学旁日落洞路（Jln Jelutong）配合南方镇东姑安潘拉希玛国中 （STAR）的校内建滞洪池治水项目，从上个月中起被关闭， 以安装U型大沟涵（U-drain）的工程，最迟要在本月20日前完成！

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由于该路段被封，使得从新学年 开学期开始，家长和师生都需绕道而 行。校方也早在开学前的12月31日， 透过各传播管道发布通告，安排了3 条替代路线的交通疏导方案。

根据校方安排的路线，从南方 镇方向来到兴中的车辆，学生需在学 校侧门上下车，U转进入住宅区后返 回；从巴生市区来的车辆，取道五条 路交通圈经交警局驶入内路后，直驶 到学校正门前接送学生后直行离开； 从巴生港口而来的车辆，右转入乐圣 小学方向的学校侧门上下后，驶往南 方镇方向离开。

校方人员受访时希望，在学校 侧门旁安装U型沟涵的工程能尽速完 成，由于工程延迟开始使得竣工期延 长，对师生和家长在上学与放学时都 构成了不便。

基于遇上地底有国能电缆铺设问题，承包商暂停一周联系和寻求国能批准移走电缆，最迟需在本月20 日完成安装沟涵工程。（图：星洲日报）

李荣兴：安排志愿警维持交通

巴生兴华中学副校长兼训导主任李荣兴接受 《大都会》社区报采访时披露，学校从本 月2日的开学日起，每日上午和放学安排至少3名志愿 警卫队员和两名学校保安协助维持交通秩序，情况有 所改善。

他说，校方早在开学前，便率先在学校脸书专 页、家协和校友会的Whatsapp群聊中，广传交通疏导 讯息的通告。

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他指出，承包商原本答应在开学前完成安装U型 沟涵的治水工程，但基于工程延误施工，从原本应在 学期结束后的去年11月20多号马上动工，耽误至12月 10多号才施工，校方目前对确实的竣工期不得而知。

“校方会透过总务处跟进此事，希望能尽快竣 工，以让交通川行恢复正常。在这段期间，家长需大 力配合和遵从校方规划的路线，总务主任也在校内高 初中生的集会上向学生广做宣导，呼吁学生以安全为 考量，把讯息传达给父母。”

为了方便沟涵工程进行，承包商把学校侧门的遮雨棚全拆除，校方促请承包商践诺，在完成工程后无偿把遮雨棚建回，完璧归赵。（图：星洲日报）

承包商将重建学校遮雨棚

另外，针对承包商把学校侧门的遮雨棚全拆，以 方便沟涵工程的进行，李荣兴表示，根据承包商与校 方的协议，承包商答应在工程结束后会完璧归赵，无 条件把遮雨棚建回，因此他希望承包商能履行承诺， 毕竟学校的一草一木等设施，全都是辛苦向华社筹集 而来。

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“学校总务主任有和承包商见面，反映学校对拆 除遮雨棚的担忧，强调校方立场是承包商一定要重新 建回遮雨棚。”

陈伟后：盼工程尽快完成

兴华中学家协主席陈伟 后感谢得到行动党 巴生班达马兰区州议员梁德志 的协助，希望承包商能尽快完 成工程，同时促请家长包容配 合，把一切不便减至最低。

梁德志：协调不良致工程延迟

梁德志解 释，根据他 向承包商了解，兴华中学 旁的沟渠工程会延迟动工，是 因在挖掘时发现地底铺设了国能电 缆，因此单在联系和寻求国能批准 移走电缆，就耗去了一周时间，使 得工程大约在本月11日才能动工。

他认为，随着解决了地下管线 的问题，安装沟涵工程马上投入施 工期，最迟要在本月20日前竣工。

他坦言，由于有关单位的协调 机制不好，导致每当工程开挖时， 才发现地底铺有许多公用事业单位的管线， 因此得暂停工寻求有关单位批准及移走管 线，工程才能继续，造成工程频遭耽误，竣 工期的延长使得公众面临不便。

对于学校的遮雨棚课题，梁德志表 示，会向承包商和水利灌溉局做进一步了 解，毕竟无偿重建遮雨棚的协议，是来自于 校方与承包商两方。