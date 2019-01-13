隆市有望迎华人村长．1发展官助3新村处理事务 吉隆坡有可能迎来华人村长及新村发展官？

（吉隆坡12日讯）吉隆坡有可能迎来华人村长及新村发展官？

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《大都会》社区报接获消息，政府有意 为联邦直辖区内的新村委任村长及发展官， 其中在吉隆坡就有3个新村获委任村长，分 别是增江新村、沙叻秀新村及热水湖新村。

这3个新村将统一由1名新村发展官协助 新村事务，也代表隆市届时将出3名村长及1 名新村发展官。

名额由行动党公正党分配

据悉，隶属联邦直辖区的吉隆坡过去 都是在国阵的执政下，而这3个新村 均是属于反对党的选区，政府也未正式委任村 长，或是拨款协助发展。

消息人士指出，在希盟入主联邦政府之 下，将会跟随其他州属的脚步委任新村村长及 新村事务发展官，而隆市共有3名村长及1名发 展官的名额，将会由行动党及公正党互相分 配。

“全国共有200多个名额需要作出分配， 而两党目前还在洽谈的阶段，暂时未有结 果。”

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公正党拟争2村长发展官名额

消息人士也指出，公正党有意要争夺隆市2名村长以及 新村发展官的名额，仅留下1个村长名额给行动党。 至于行动党，根据一般的传统及做法，遴选村长的事宜是 由州领导层所决定。

希盟有意采取民选制度

消息人士透露，希盟尤其是行动党有意愿效仿雪州 及槟城民选村长的做法，以村民所选出的人选担 任村长职位，并认为这也是民主的开端。

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他说，此事不宜太过仓促下进行，因此，这次可能是采 取直接委任的方式，并通过这届村长的任职期间从中学习， 在下一届才会采取民选村长的制度。

“民选制度需考虑的以及准备的工作有很多，包括确认 谁才是合格的选民，这当中包括有些村民虽然保留在新村的 地址，但是其实早就迁到外地已久。”

他补充，民选制度还需要时间去准备及探讨。

前朝拨款有被挪用之嫌

消息人士指出，据闻 国阵执政时期，也 是有新村村长及新村发展官 的制度，其中村长的任期为3 年，而每个月获得的津贴为 1200令吉，每年共有2万令吉 的拨款；而新村发展官的津 贴则每个月2000令吉，每年 的拨款则有10万令吉。

他也说，希盟政府在落 实村长制度下，也可以重新 修改上述的这些条列。

不过，他说，在此之前 是由国阵所执政的联邦直辖 区，过去10年来都不曾听说 过有任何村长，国阵政府也 不曾宣布给予新村的拨款及 发展，因此，让人质疑这些拨款是 否有被挪用之嫌。