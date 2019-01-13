1月起第24宗·拉丁裔出柜歌手街头遭开8枪身亡 出柜的24岁拉丁裔饶舌男歌手凯文弗雷特（Kevin Fret），于波多黎各时间10日凌晨5时在外骑摩哆车，遭人开8枪射中2枪，送医后宣告死亡。其经纪人发表声明谴责暴力：“暴力必须停止，没有任何词汇足以形容失去这位圆梦者的伤痛，在这最艰难的时刻我们必须团结起来，为所爱的波多黎各寻求更多的和平。”

（波多黎各13日讯）出柜的24岁拉丁裔饶舌男歌手凯文弗雷特（Kevin Fret），于波多黎各时间10日凌晨5时在外骑摩哆车，遭人开8枪射中2枪，送医后宣告死亡。其经纪人发表声明谴责暴力：“暴力必须停止，没有任何词汇足以形容失去这位圆梦者的伤痛，在这最艰难的时刻我们必须团结起来，为所爱的波多黎各寻求更多的和平。”

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以女性装扮为特色的凯文，是拉丁第一位出柜的说唱歌手，力推同志平权运动，被视为当地LGBTQ族群的大力倡导者。他去年4月推出首张单曲《Soy Asi》以呛辣歌词崭露头角，也与歌手麦克杜兰（Mike Duran）合作《Diferente》MV，分别获90万与200万的观看次数，人气不低。

凯文是2019年在波多黎各死于谋杀案的第24人。美国歌手遭枪杀时有耳闻，去年6月20岁饶舌歌手XXXTentacion就在迈阿密遭歹徒近距离枪杀身亡，当时XXXTentacion把车停在一家车行前，遇2名持有武器的歹徒抢劫名牌包随后逃逸。

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