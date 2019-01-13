邱琲钧·元芳，此事你怎么看？ 在《神探狄仁杰》长命热播的那段时间里，“元芳，此事你怎么看？”成为网民用来调侃的热门语。无论大事小事，李元芳无处不在──他比周杰伦的牛仔还要忙。经网友们一句“元芳，此事你怎么看？”，再严肃的话题也会带出形形色色幽默讨论的跟帖。路过的人看着笑着，愉快地参考别人的见解。

国阵垮台至今，大家都说政治新闻比娱乐新闻精彩。娱乐版里的谁和谁分手了，谁整容了，什么组合解散了等等都已经失去了它们原有的吸引力。放下娱乐版，大家天天追看新闻，把目光聚焦在新政府的一举一动上。一旦新政府做出某种改革，或发出某个言论的时候，从一些人的身体里，就会蹦出了一个狄仁杰和一个李元芳。

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狄仁杰和李元芳是中国电视剧《神探狄仁杰》里头的两个重要的角色。每当狄仁杰在事件里看出一些端倪，但又不肯定的时候，总会问身边那位武艺高强，思维慎密且细腻，推理能力超强的李元芳一句：“元芳，此事你怎么看？”

“元芳，此事你怎么看？”这句话带着强烈的依赖感。说这话的人一般在自觉判断能力差时，希望身边人能指点迷津，达成共识。可是，往往李元芳无法在被问及的一时半会里发挥其逻辑性的分析。所以每当被问起，他总会回一句：“大人，此事必有蹊跷。”作为万能的答复。这一问一答，技巧性地将时间再拖一拖，给两人多一点时间思考外，也希望在这间中，能将原来的茫然无序慢慢梳理成条理分明后，再作定论。

在《神探狄仁杰》长命热播的那段时间里，“元芳，此事你怎么看？”成为网民用来调侃的热门语。无论大事小事，李元芳无处不在──他比周杰伦的牛仔还要忙。经网友们一句“元芳，此事你怎么看？”，再严肃的话题也会带出形形色色幽默讨论的跟帖。路过的人看着笑着，愉快地参考别人的见解。

带着疑惑看待事物的狄仁杰和李元芳，都是聪明的大忙人。可是，他们的聪明和忙碌还是有区限的──他们很少出现在马来西亚，因为这里的人不太需要他们。你瞧，变天之后我们的新闻每天如跑马灯滚动，可一般也烦不著他们。只瞄标题一眼，马上就下定论：一定是这样的！彷佛在担心他们俩一旦蹦出来，就会阻碍了他们发表伟伦的时间。他们迫不及待地发挥自己局限在小格局里的想像力。这种即时发表的言论，一般可信度不高，但可悲性和娱乐性却是同样的强。

昨天在网上乱逛，心情被这些充满着悲哀的喜剧言论影响。于是挂念起随着电视剧停播，近年来不再忙碌的狄仁杰和李万芳。想到曾看过一则在过年期间恶搞他们的笑话，不禁笑起：

狄仁杰：“昨夜家家烟花爆竹，此起彼伏，扰得大人我彻夜未眠。元芳，此事你怎么看？”

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李元芳：“我趴窗户看！”