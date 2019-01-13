能用就回收不能用放火烧．非法垃圾场晚上运作避取缔 不法之徒占用政府地非法焚烧垃圾，而为避免被执法，业者只在晚上或周六和周日让非法垃圾场运作。

不能再使用的垃圾被人放火焚烧，污染环境。（图：星洲日报）

（槟城．威南12日讯）不法之徒占用政府地非法焚烧垃圾，而为避免被执法，业者只在晚上或周六和周日让非法垃圾场运作。

广告

这座非法垃圾场坐 落在武吉淡汶进入武吉敏 惹槟州科学工业园路一个 偏僻地区，土地属于槟州 发展机构。业者把它用 来堆积垃圾，能用的回 收，不能用的就放火焚 烧，污染环境。

非法垃圾场“废物 利用”，设立一个简陋的 “办公室”。（图：星洲日报）

非法垃圾场最少运 作了5个月，昨日傍晚又 再焚烧垃圾，被过路人拍 下冒黑烟的相片。今早市 政局和环境局执法队到 场执法，当时垃圾场没 人，执法员只发现了一辆 运送垃圾的罗里。

过路人傍晚拍摄到非法焚烧垃圾的情况。（图：星洲日报）

吴俊益：居民嗅臭味寝食难安

武吉淡汶区州议员吴俊益 受询时说，他在去年8 月开始接到武吉淡汶一带居民投 诉，指居民百年来，从来没有嗅 到塑料烧焦味，但最近夜间常常 嗅到臭味，而且寝食难安。

“我调查后，发现了这座非 法垃圾场，并向槟州发展机构， 威省市政局和环境局投报，各造 曾经明查暗访，无奈一直捉不到 人，只好把道路和通道关闭。”

槟州发展机构在武吉敏惹科学工业园一片土地被不法之徒滥用为非法垃圾场。（图：星洲日报）

业者另辟通道续运作

广告

吴俊益说，由于非法垃圾 场周围四通八达，槟州 发展机构这边关闭通道，业者不 久后就另开一条通道，继续运作 垃圾场。

大堆垃圾等待分类，能用的被收走，不能用的就放火烧掉。（图：星洲日报）

“5个月来，我经常被选民责 问投诉后没有下文。我要强调的 是，州议员没有权力执法，执法 是各政府部门的权力，不过这次 总算有进一步的结果，可以从垃 圾车顺藤摸瓜找出非法堆积垃圾 的幕后黑手。”