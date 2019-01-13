李桑·釜山，很接地气 我喜欢整个城市面海依山而建的釜山地形；城市建设酷像旧金山，却更加的缤纷多彩。金导游带我游览最早期的老城区甘川村，虽然不如香港九龙寨的辉煌与怀旧气息，但异曲同工。如今物换星移人去楼空，釜山却能与青年们同步同调，集思广益把废村改头换面，注入当代文化，植入青春气息；意外的焕然一新，也成了如芬兰般的创意体验经济；这是我们大马旅游工业最欠缺的远见与精工。

年末在釜山，巧遇寒流来袭，温度急降至零下6度；这时候的首尔已经是零下14度。从首尔特地派遣而来的优秀导游小金很醒目，他把我们带到公共大温泉场去，说可驱寒。虽然我在日本有30几年泡汤经验，在釜山，却是第一次见到150多位光溜溜的人类，集体在悠荡；当下，仿佛置身电影“奥斯威辛集中营”中。据说釜山温泉水质对皮肤特好，可这里的泡澡文化与和式泡汤截然不同，釜山式比较开放与喧哗，兼且也是公共大澡堂，没有隐私。十几个温泉池，水温介于38度至44度。大堂顶上灯火通明，四周放置沙滩椅子，还提供刮死皮服务。有趣的是，年轻人一挂、年长聚一处、孩童们到处奔跑嬉戏。这里是洗澡堂，也是游乐场，更像周末聚会场所；只是大家赤裸裸地晃来晃去，我有点不习惯；不过，他们确实在坦诚相对，很接地气，很本土化。

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从温泉大澡堂出来，与咱们几位女团友在咖啡厅会面，各自必须说出一项在温泉大澡堂里看到的特征。小郑抢着说：韩国男生们身材魁梧，没肚腩，都当过兵吗？！奇怪没个纹身男，也没古惑仔模样的。小芳嘀咕着，女澡堂即使每人一丝不挂；但韩剧里的美人，一个都没见到。抬头转身远看近看，都是原装原款的阿珠妈阿珠妹，没整容，不浓妆，但很亲切。的确，与450公里以外的首尔比较，釜山最大的差异就是还能体现出古早原汁原味，不作态，很地道。很像槟城。

在1950年朝鲜半岛战争时期，面积770平方公里的釜山是南韩短暂的首都。现在人口400万的釜山已是韩国第二大城市，也是最大海港。但釜山虽不拥挤、也不撒娇；却有一家世界最大的购物中心Centum City隐藏在其中。实际上，釜山还是像个邻家姑娘一般朴素可爱，也就是所谓的很接地气。

走在老城区，这的韩国最大生猛海鲜零售Jagalchi鱼市场里，的确能瞧出一些本土根性的元素，再加上市场里日习作业节奏律动，特别充满动感与活力。日本九州福冈的老友安培桑也交待我，千万别错过到这鱼市场体验品味一下；因为就连日本也找不到如此这般海鲜嘉年华。在Jagalchi的地面层，数百家生泳海鲜小摊贩们活泼利落在干活，亲切地为食客介绍稀奇古怪的各种海鲜；2楼有各式煎烤蒸煮小炒档，乐意为你的战利品全权负责，锦上添花。我发觉，如此大型鱼市场里的粗重工作，怎么连带釜山妇女也胜任有余？更关键的是24小时营业的Jagalchi，干净无臭无腥味，可见釜山虽非一级大城市，文明文化素质却超乎想象的好。金导游说，我们韩国人也喜欢到釜山，在这里，我们还能找着韩国的原始本质，包括特有的釜山腔。釜山，让我们不忘初衷。

我喜欢整个城市面海依山而建的釜山地形；城市建设酷像旧金山，却更加的缤纷多彩。金导游带我游览最早期的老城区甘川村，虽然不如香港九龙寨的辉煌与怀旧气息，但异曲同工。如今物换星移人去楼空，釜山却能与青年们同步同调，集思广益把废村改头换面，注入当代文化，植入青春气息；意外的焕然一新，也成了如芬兰般的创意体验经济；这是我们大马旅游工业最欠缺的远见与精工。

釜山更细心规划深度打造东边的海云台滨海新区，其中的卖座海啸灾难电影“海云台”以及“Train to Busan”，最有力地打开釜山的国际知名度。与我交情不浅的地接社老板Izzac，特别从首尔赶来海云台伴我跨年。他回忆说，童年时这里只有国内游客，外国人也仅仅是从日本九州搭船过来的自由行客。如今釜山大蜕变，世界各地的国家旅游局都到来取经。我想，这里的硬体建设如：全韩国最长7.8公里广安大桥以及4条地铁，纵然提升了釜山印象；实际上，电影节，烟花节，亚运会，APEC等等软件元素，给予了釜山与国际链接更深的机缘。还有，釜山同时兼留了在地化的特征，包括风味小吃；Izzac说，今晚宴请你品尝韩国唯有的母猪铁板烤肉。当然，小金安排的各式新鲜鱼饼、鳕鱼汤、蜜汁脆皮炸鸡、豆沙糕等等几乎都是釜山限定，回味无穷！

我怀念釜山那环海270度海景，梦幻迷人；它的宽体地形能将东边的日出与西边的日落，一望打尽。50公里外所见的，就是属于日本的海域，对马岛；它见证了日韩战争每一颗炮弹的事迹，如今却默默守护着日本海上，那世人梦寐以求的平和纽带。

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无论乍看细看，釜山的山江海与地貌，人文与古早味，就是与韩国各地有着别具一格的特征，所以我称它为最接地气的地表线。

