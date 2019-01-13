一只肉鸡19仙．优惠价号码20分钟派完 当 1令吉连一块炸鸡肉也买不到的时候，当咖啡店一杯白开水也要50仙的时候，你能想像一只肉鸡仅售19仙吗？

玛兹丽娜（左一）与领取219号的幸运儿领取19仙的肉鸡。（图：星洲日报）

（亚罗士打12日讯）当 1令吉连一块炸鸡肉也买不到的时候，当咖啡店一杯白开水也要50仙的时候，你能想像一只肉鸡仅售19仙吗？

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有的， 北马区鸡肉商 Ayam Bismi有 限公司配合 踏入2019年及 创办30周年纪 念，让219人 以19仙的超级优惠价购买一只 肉鸡。

民众排队等候抢购19仙的肉鸡。（图：星洲日报）

民众于清晨6时开始，就 陆续涌到该公司位于十字港庚 贡路的销售中心排队，让原定 于8时19分才接受登记领取号码 的柜台，挤满等候的民众，而 超级优惠价的号码更不到20分 钟就派完。

除了219幸运儿，其他民 众也能以每公斤6令吉19仙的特 价购买肉鸡，但每人仅限2只。

Ayam Bismi首席执行员玛 兹丽娜说，除了219名消费者可 以19仙买鸡，每名出席者也获 分派号码参与幸运抽奖，奖品 非常丰富，包括30辆摩哆车、 300份饭锅，总值逾2万令吉。