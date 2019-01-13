鼓励夜市小贩分类．祝清坤花园派黑白垃圾袋 响应威省市政局的新条例，祝清坤花园夜市管理层分派黑白2种垃圾袋给小贩，鼓励夜市场小贩们分类垃圾。

吴俊益与陈忠和（前排右二）分派2种垃圾袋给新邦安拔夜市场小贩，让小贩自行分类垃圾。（图：星洲日报）

（槟城．威南12日讯）响应威省市政局的新条例，祝清坤花园夜市管理层分派黑白2种垃圾袋给小贩，鼓励夜市场小贩们分类垃圾。

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武吉淡汶区州议员吴俊益昨晚与管 理夜市的新邦安拔社委会主席陈忠和及乡 委、威省市政局执照组官员索尼等人，在 祝清坤花园分派垃圾袋。

白袋交到资源回收中心

吴俊益指出，威省市局已定下条例， 从今年1月1日开始，夜市小贩也必须进行 垃圾分类，故此管理层必须提供2种垃圾袋 给小贩，让小贩自行分类可回收的垃圾和 厨余。

“夜市结束后，管理层将收集垃圾， 黑色的丢进大型垃圾桶，白色的则交到资 源回收中心处理。希望其他的夜市管理层 也能够遵从条例。”

在吴俊益的选区有5个夜市场，分别是 周一新大发园、周四华都村及峇都交湾、 周五祝清坤花园及周六百合花园，这些夜 市大部份是社委会负责管理 的。

小贩顾客勿乱抛垃圾

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吴俊益说，这种垃圾袋 其实不便宜，一个要价大概 50仙，初期祝清坤乡委会免 费派送。他呼吁小贩和顾客 不要随意乱抛垃圾，自动自 发清理各个摊位的垃圾。

他提到祝清坤花园夜市 搬迁的问题，原本这个夜市需在本月一日 搬迁，但考虑到农历新年前的一个月是生 意顶峰期，所以当局接受小贩们的要求， 让他们在3月的第一个星期五才搬迁。

“延期搬迁也让管理层有足够的时间 确保摊位妥当安排，周边的顾客也不会混 淆。”

祝清坤夜市已有20历史，被居民投诉 影响交通出入不便，吴俊益与社委会日前 商议后，决定迁至星光大道对面的新商业 中心。