林连玉公民权案——未竟的平反运动 如今，年轻一辈对林连玉这个人物知之甚少，甚至极为陌生。但“平反林连玉运动”方兴未艾，到底今时今日我们为甚么还要纪念林连玉？

2012年，参与“平反林连玉运动”的社团组织代表到布城首相署请愿，及提呈从全国各地收集到的六万多张平反林连玉明信片。（本报资料室照片）

2011年，林连玉被褫夺公民权届满50年，华团在全国发起“平反林连玉运动”，要为林连玉讨回公道。那时候全国各地举办了许多讲座、交流会和签名运动，还把收集到的六万多张明信片提呈给首相署反映民意。可是事隔多年，林连玉在官方记载中依然是一个被褫夺公民权的人。

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如今，年轻一辈对林连玉这个人物知之甚少，甚至极为陌生。但“平反林连玉运动”方兴未艾，到底今时今日我们为甚么还要纪念林连玉？

1961年，林连玉被褫夺公民权，之后他展开了长达3年的法律斗争，从马来亚联邦的高等法庭，到上诉庭再到英国枢密院，惟仍以败诉告终。

林连玉被褫夺公民权，起因跟他领导华社反对华文中学改制有关。这已是半个世纪以前的事，林连玉也已逝世三十多年，但本地华团要为他平反的声浪未曾停歇，2011年在他被褫夺公民权的50周年之际，华团在全国各地发起“平反林连玉运动”。

林连玉基金顾问刘锡通表示，事情发展到现在，所谓的平反主要不是为了林连玉个人公民权的平反，而是对于一种政治理念的平反。他直言：“林先生被褫夺公民权，这不是法律课题，而是一个政治问题。”

林连玉被华团誉为华社族魂，却也有人说他是种族主义者和沙文主义者。对于种族主义者这个标签，刘锡通嗤之以鼻，因为他认为大家如果认真读过林连玉1956年应《马来前锋报》的邀请，以〈心理的建设〉为题撰写的开斋节献词，就不会指摘他是种族主义者。

刘锡通表示，为林连玉平反不仅仅是为了帮他讨回公道，也是为了伸张他的政治理念。（本报陈敬晖摄影）

〈心理的建设〉一文，写在我国独立之前。那时候本地很多华人心态上仍然以中国人身份自居，有的人甚至认为不应“入番”成为马来亚公民。但是林连玉在这篇献词除了主张各民族应共存共荣之外，也呼吁华人改变心态，以马来亚为永久家乡。

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除此之外，刘锡通说，林连玉要是真的是种族主义者，就不会在马来亚独立之前与当时的联盟会谈，力促马来亚独立。回顾林连玉一生所推行的理念，他的眼里不是只有华人，所谓共存共荣应是建立于平等对待各族的基础上。

“《中庸》里有一句话：万物并育而不相害，道并行而不相悖……林先生所作的一切事情，都是循着这样的理念。”

【问与答】

●谁是林连玉？

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林连玉（1901～1985）

林连玉（1901—1985），中国出生，1927年南来。原为一普通教师，第二次世界大战后，由于时代的召唤而以教育工作者的身份投身社会改革活动。

1951年，林连玉推动教总成立；1954年正式出任教总主席，领导教总8年。在任期间，他积极为马来亚华文教育以至华裔公民权益发声，主张国家独立、民族平等、非巫裔应效忠马来亚、巫裔应抱着共存共荣的思想共同建设国家。1961年反对达立报告书强迫华文中学改制，结果被褫夺公民权及吊销教师准证。退隐之后完成《回忆片片录》，继续关心时事直到1985年因病去世。

为纪念及发扬他的精神、贯彻他的理想，以教总为首的15个华人社团设立了林连玉基金。1987年，林连玉基金在各华团、文教机构和学校团体公祭林连玉时发表华教节宣言，宣布将林连玉的忌辰，即12月18日订为华教节。

●政府基于什么理由褫夺林连玉公民权？

1961年，政府援引宪法第二十五条文褫夺林连玉公民权，罪名有二：

1、故意歪曲与颠倒政府教育政策，有计划地策动对最高元首及联邦政府的不满。

2、动机含有极端种族性质，促成各民族间的敌意和仇视，可能造成骚乱。

●“平反林连玉运动”缘起？

2011年，林连玉被褫夺公民权届满50年，全国13个主要华团发起组织“平反林连玉运动”工委会，在全国发动“平反林连玉运动”，要为林连玉讨回公道。

●“平反林连玉运动”目标为何？

要求政府收回褫夺公民权通知书上对林连玉先生的不实指控，并承认林先生是爱国者，平反其冤案。

【勿忘历史】

林连玉对华文教育的贡献，包括二战后主持尊孔复校工作、推动吉隆坡华校教师会及教总成立。刘锡通中学就读尊孔，班上曾经由林连玉代课，那时候林连玉正热心投入华教运动，学校同学都很敬仰他。

刘锡通后来当上律师，渐渐开始参与华教运动，为一些华社团体提供法律咨询。那时林连玉已被褫夺公民权，很多事情变得力不从心，“但悲情不等于悲观”，刘锡通的印象中，当时林连玉仍然非常关心社会议题，信仰和理想未见萎靡。

虽然说现在时代不同了，但刘锡通认为国家即使已经改朝换代，很多方面依旧停滞不前，因为这里头参杂了一些政客的权谋和算计。如今为林连玉平反，说到底其实是要唤起华社关于林连玉的主张和理念。

“哀莫大于心死，如果我们都心死，认为追求公平不再重要的话，那会是最大的悲哀。”刘锡通的这番话，点出“平反林连玉运动”不能停的理由。

【华文中学改制风波】

1960年，教育部发布《拉曼达立报告书》，表示从1961年起，政府不再举办以华文为媒介的中学公共考试，还有规定中学只有“全部津贴中学”（即国民中学和国民型中学）和不受津贴的“独立中学”两种。不接受改制的中学，从1962年起不再获得津贴，这意味着当时的华文中学有两个选择：接受政府津贴和条件改制成为国民型中学，或不收政府分文成为独立中学（简称独中）。以林连玉为首的教总强烈呼吁华文中学不要申请改制，1961年林连玉即被指控歪曲政府教育政策，遭褫夺公民权。