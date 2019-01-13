4角战掀战幔．金马仑热了 今早的金马仑高原很低温，却让人感觉很炽热，因为金马仑国席补选正式开打了！

4名金马仑国席补选候选人在提名结束后应媒体的要求拍合照。左起是沙烈胡丁、黄承毅、南利莫哈末诺和马诺佳兰。（图：星洲日报）

（金马仑12日讯） 今早的金马仑高原很低温，却让人感觉很炽热，因为金马仑国席补选正式开打了！

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这场金 马仑史上第 一次出现的 补选，在经 过今早的提名程序后， 确定了4名候 选人，为补 选拉开了战 幔，进入为 期14天的竞 选期。

作为金马仑主要行政区的丹那拉打，早上初 露晨光就已经看到警方在几个主要路口安 排警力驻守，尤其从金马仑大路转入提名中心，即 丹那拉打学校的路段，警方更是严阵以待，更有联 邦后备队的警员驻扎，以防万一。原本早上时段向 来松动的交通，也因提名日而出现高交通流量。

竞选这次补选的两大主要阵营，即希望联盟和 国阵，分别在巴士总站和大草场处集合，早上7时 许就逐渐有人潮出现。部份希盟领袖如公正党署理 主席拿督斯里阿兹敏和国防部副部长刘镇东等人也 趁集合时间未到之际，到附近的嘛嘛餐馆和党员们 吃早餐，不少民众也和他们合照。

希盟领袖和大批支持者浩浩荡荡步行到提名中心，声势浩大。（图：星洲日报）

逾千希盟支持者声势浩大

一些领袖也率先抵达巴士总站外会合党员。早 上8时40左右，逾千名希盟支持者在希盟领袖和候 选人马诺佳兰带领下步行前往提名中心，期间300 幅红色希盟旗帜和候选人直幅随风飘扬，支持者们 高喊口号，声势浩大。

国阵支持者吃饱饱奋战

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国阵方面则在大草场的集合地点处设宴，让党 员和支持者们享用早餐，包括椰浆饭、炒面和马来 传统糕点等，让大伙儿吃饱饱后再去奋战。

国阵在巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山、候选 人南利莫哈末诺、马华副总会长拿督斯里郑联科和 拿督陈德钦等人的带领下，于8时55分左右开始步 行到提名中心。由于他们大部份都身穿国阵标志性 的蓝色上衣，而工作人员也派发雨伞、帽子和小旗 帜等道具给支持者，遮晒避雨之余也能助威，现场 出现了熟悉的“蓝海”。

身穿蓝衣的国阵支持者呈现出一片蓝海，南利莫哈末诺（右三）通过警方的人墙进入提名中心。（图：星洲日报）

独立人士人丁单薄斗志不减

两名独立人士候选人黄承毅及退休讲师沙烈胡 丁虽然相对人丁单薄，但决心与斗志可嘉，联合马 诺佳兰及南利莫哈末诺，成功完成了提名程序，成 为金马仑国席的候选人。

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在提名中心范围内，更像是众多政党领袖的聚 首之处，许多国阵和希盟领袖见到面后都会握手微 笑，在媒体的镁光灯下，时而大笑时而寒暄几句， 在短兵相接前来个先礼后兵，尤其是临时不上阵的 人民进步党主席丹斯里卡维斯更是在作出宣布后， 分别到国阵和希盟阵营与领袖们握手聊天。

提名结束后，国阵和希盟的支持者在离开提 名中心时，分别被安排沿着校外河边，以及在马路 步行离开，但双方支持者似乎一见到对方就分外眼 红，隔着一条河互相叫嚣，但点到即止，没进展到 严重冲突。