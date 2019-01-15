读者投稿‧针对“废除小一至三考试”有感——把学习的主角还给孩子们 学习的目的是什么？为了考试？为了考高分，多A？为了进好的中学、大学？为了进好的公司？为了赚很多钱？然后呢？考好成绩、进大学、有份好工作、有钱，就能保证一生幸福吗？

学习的目的是什么？为了考试？为了考高分，多A？为了进好的中学、大学？为了进好的公司？为了赚很多钱？然后呢？考好成绩、进大学、有份好工作、有钱，就能保证一生幸福吗？最近教育部宣布将废除小学一至三年级的考试，而引来满城风雨。我个人认为，废除考试并不意味着废除学习，反而是把学习的主角交还给孩子们。在分数至上的风气之下，考试分数已经从孩子的手中抢走了学习的主角。

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分数比孩子实际学习了甚么更重要，甚至比孩子更重要。家长以分数来判断孩子的学习，学校以分数来分别学生好坏，教育局以分数来评估老师业绩及学校等级，补习中心以分数来拼生意，社会以分数来看高低。谁还在乎孩子是否享受学习的过程？

很多人会说：“分数能证明孩子的学习进度啊！”

那我想问，每次考试的内容都一样吗？

我们怎样在不同的试卷上以分数来判断进步或退步呢？分数其实只是孩子在试卷的范围内掌握的百分比／巴仙而已。比方说，在第二次评估小明的数学考了85%（范围单元4～6），而第三次评估则是75%（范围是单元7～9）。

这就是退步吗？而第四次考了95%（范围10～12），这就是进步吗？我只能说，小明在不同的范围掌握了不同程度。而且，最低也掌握了百分之七十五！另外，这也只是显示孩子在某些单元比较弱或强。总之我想强调的是，分数不应该是主角，分数只是众多评估法的其中一种而已。

“没了考试，怎样才能评估孩子的学习进度呢？”

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我想反问，考试就能全面的评估孩子的进度吗？即将取代考试的是课堂评估，其中包括问与答、小组作业、游戏、成果发表、动手作、课后反馈、分享、平测、自我评估、表演等等。其实我们目前已经在实行课堂评估了，问题在于，大家相不相信老师的专业？暂且不提害群之马，凡有受过专业训练的老师都很清楚各种评估方法。但由于各造质疑老师，有关当局就要老师们填写各种各样的评估报告，以致本末倒置，反而增加了与学习品质无关紧要的工作量。结果老师宁愿选择考试，专注在考试作答技巧就好，何必费尽心思设计有趣的课堂活动和更为全面的评估呢？到最后，损失的是孩子们啊！孩童时期应该是享受学习、热衷探索的阶段，请别让考试、分数剥夺了孩子们学习的权利。

我并非甚么大人物，只是个曾在安亲班、补习班、华小、国中工作过，目前还在持续学习的教育工作者。以上建议纯属个人观点，目的只有一个，就是“把学习的主角还给孩子们”。