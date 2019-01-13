承认打女友致流产·友井雄亮退出娱圈 去年底有份参与《​红白歌唱大赛》的5人男子组合“纯烈”，现年38岁成员友井雄亮近日爆出一脚踏三船丑闻。杂志《周刊文春》日前踢爆友井雄亮向同居女友A小姐施暴，导致对方流产，他又同时劈腿B小姐，并因赌马而将B小姐3000万日圆（约113万令吉）存款花光；更甚的是友井雄亮还搭上已婚C小姐，大搞不伦恋。

（图：视频截图）

（日本13日讯）去年底有份参与《​红白歌唱大赛》的5人男子组合“纯烈”，现年38岁成员友井雄亮近日爆出一脚踏三船丑闻。杂志《周刊文春》日前踢爆友井雄亮向同居女友A小姐施暴，导致对方流产，他又同时劈腿B小姐，并因赌马而将B小姐3000万日圆（约113万令吉）存款花光；更甚的是友井雄亮还搭上已婚C小姐，大搞不伦恋。

广告

消息曝光后，网民纷纷指摘友井雄亮是“贱男”，他11日举行发布会承认报道属实，并含泪鞠躬道歉，不过否认与已婚C小姐有恋情，强调对方是多年好友，没有不轨行为。

友井雄亮所属事务所12日发声明称他会退出“纯烈”及娱乐圈，并再次就事件向外界道歉。不过，友井雄亮的粉丝似乎不介意偶像的丑闻，有粉丝在社交媒体Twitter发起联署行动，要求他“回归”乐坛。至于“纯烈”的其余4名队友近日如常工作，日前录影节目前向观众道歉。

（图：视频截图）



