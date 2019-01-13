多设于垦殖区马来甘榜．乐龄活动中心华裔少 茶点、健康运动设备供享用，政府在各区设立的乐龄人士活动中心（PAWE）提供活动平台与各项福利，惟基于地点及各种因素，多数中心参与的华裔显著来得少。

适量运动，增强体力！政府拨款购置，中心内设有数台跑步机，供年龄人士使用。（图：星洲日报）

（柔佛．新山12日讯）茶点、健康运动设备供享用，政府在各区设立的乐龄人士活动中心（PAWE）提供活动平台与各项福利，惟基于地点及各种因素，多数中心参与的华裔显著来得少。

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新山巴西古当区乐龄人士活动中心的现址位于长春山庄，不久后将迁移到至达城。（图：星洲日报）

关注人口老化趋势

根据国会早前公布的 数据，最多乐龄人士州属的 前三甲，分别是雪州（113 万7500人）、柔佛（71万 6600人）、沙巴（54万3700 人），在乐龄人士甚多的柔 州，政府关注人口老化的趋 势，设立乐龄人士活动中心 亦是政府的举措之一。

旨在为乐龄人士打造 有益身心活动平台的乐龄人 士活动中心分布全国各地， 而柔州是全国拥有最多乐龄 人士活动中心的州属，地点 涵盖新山、巴西古当、哥打 丁宜、峇株巴辖、麻坡、居 銮、丰盛港、东甲、笨珍、 昔加末。

记者于上星期四上午走访位于甘榜翁姑慕申的其中一家乐龄人士活动中心，大门深锁。（图：星洲日报）

柔州新任福利局局长 索比安接受星洲日报《大柔 佛》社区报访问时透露，柔 州的乐龄人士中心截至目前 有12所，当局正向政府建议 计划增加更多中心。

他表示，由 于需待总部的批 准，目前尚无 法透露新中心 的数目以及地 点。

巴西古当区乐龄人士活动中心的新址位于至达城，待国能批准电源供应后，即可投入运作。（图：星洲日报）

鲁斯迪：40岁以上都能加入

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根据记者探 悉，全柔现 有的乐龄人士活动中心 当中，各个中心大致上 都有一些活动，惟参与 的华裔并不多，部份中 心设于垦殖区及马来甘 榜附近，会员以垦殖区 及甘榜居民为主，而中 心的开放时间大致上为 星期天至星期四上午8 时至下午4时（星期五 及星期六不开放），但 有的中心并非每日都开 放。记者日前走访州内 其中一个较为活跃的乐 龄人士活动中心，该中 心位于新山巴西古当长 春山庄，自2016年成立 迄今，目前的会员以巫 裔为主。

巴西古当区乐龄 人士活动中心主席鲁斯 迪（69岁）受访时说， 中心欢迎巴西古当区各 种族的乐龄人士成为会 员，凡是40岁以上者都 能加入该中心，只需缴 付25令吉的入会费（终 身）。

他指出，中心提供 一个供乐龄人士抒发心 情的平台，设备方面， 包括跑步机、按摩椅 等，均是早前政府拨款 购置。

“中心内也设有简 单的厨房，供会员烹煮美食、彼此分享，而购买食 材的费用由大家集资。”

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品茶吃糕点，中心会员平日上午聚在一起，共享简单早点。（图：星洲日报）

他说，乐龄人士活动中 心过去是由柔州福利局负责 管理，去年6月起正式让各中 心的理事会负责管理、日常 打理等工作，而各个理事会 也必须向社团注册局登记， 方便相关的行政工作。

他谈到，中心有政府的 拨款，能补贴中心协调员每 月的薪金以及会员们的部份 茶点津贴，会员有时会自费 准备茶点齐分享，大致上不 成问题。

中心内设有读书角落，供乐龄人士阅读。（图：星洲日报）

“中心设立的目的就是 让乐龄人士莫闲在家中，在 这里能结交新朋友，抒发心 情，有时大家也会组团去拜 访其他州属乐龄人士活动中 心的会员，交流的当儿，也 能放松身心。”

倪宏基：新山乐龄人士协会．逾90%成员是华裔

活动不多， 少有人 知？华裔鲜少参与 政府乐龄人士活动 中心的活动，多数选 择参与非政府组织 为乐龄人士而设的 活动。

不过，在州内 一些乐龄人士活动 中心，亦有较多的华 裔参与。

新山乐龄人士协会会长倪宏基受访时 说，据他所了解，政府乐龄人士活动中心 的成员以巫裔及印裔居多，华裔相对来得 少，不过新山乐龄人士协会逾600名成员 中，有超过90%是华裔。

他说，该协会位于新山柏特里路 （Jalan Petri）的会所每天都开放，活动包 括书法班、乒乓、卡啦OK、舞蹈班、歌咏 班、英语会话班，而考量到有些会员是受英文教育，该协会或会在物色合适老师 后，在农历新年后开办华语会话班。