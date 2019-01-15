一个家庭两代情怀， 一所学府百样传承 这项活动包含了为期一个月的社交媒体活动和一场庆典晚宴，以呈现5个类型的家庭关系在拉曼大学学院带来的精彩故事，其中包括父母与孩子、就读不同科系的兄弟姐妹、就读相同科系的兄弟姐妹、双胞胎和家庭中拥有3位或以上的拉大生。

配合拉曼大学学院（拉大学院）建校50周年，由该大学学院公关系学士三年级生主办的“拉曼‧传承五十”（TAR UC50LEGACY）活动，以Instagram作为主要平台，阐述50个拉曼家庭独一无二的故事与他们特有的价值观，各自诠释属于他们的传承。这项活动包含了为期一个月的社交媒体活动和一场庆典晚宴，以呈现5个类型的家庭关系在拉曼大学学院带来的精彩故事，其中包括父母与孩子、就读不同科系的兄弟姐妹、就读相同科系的兄弟姐妹、双胞胎和家庭中拥有3位或以上的拉大生。

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1.父母与孩子

上一代的“拉曼情怀”，播下传承的种子

一片红砖墙下承载着一代又一代学子的成长点滴，也记载着属于她们的传承。女儿卢爱伊（右）于2018年就读TARUC公共关系学；母亲谭晓君于1988年就读TARUC中六课程。

曾在拉曼学院修读中六课程的谭晓君表示，在她女儿卢爱伊要升大学时，她根据自己的经历推荐了自己的母校。“身为母亲，我只在她的选择过程中引导她，并提供我的建议与想法，最后的选择权依旧掌握在她手上。拉曼大学学院有着浓厚的校园气息，相信校内完善的设施可以提供卢爱伊舒适的学习环境。”谭晓君说。

卢爱伊表示，母亲的建议确实是她在选择过程中会考虑的主要因素。

时过境迁，然而校园记忆犹在。当谭晓君带著女儿于开放日参观校舍时，她主动提起校舍种种的变化，从图书馆的搬迁、新增的食堂到建筑物的翻新，因为她的女儿，她又有机会重新认识母校。

虽然谭晓君很欣慰女儿可以在有50年历史的校园里接受教育，然而双方还是会有意见不合的时候，此刻沟通和妥协方式显得尤其重要。“虽然我们就读的学府是一样的，但我们对于‘校园生活’却有着不一样的见解，毕竟我们是‘两代人’。由于作业关系，她时常会在校园待到傍晚。一开始我无法理解这种行为，也常因这件事而争执。后来，我尝试去理解她，她也开始让步，以达到一个平衡点。这样也算是一种成长吧！”谭晓君娓娓道出身为一位母亲在女儿初期就读大学时的心情。

2.就读不同科系的兄弟姐妹

拉曼留足迹升华手足情

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哥哥周勇材（左二）带着妻子与父母于2013年参与弟弟周源星（中）的毕业典礼。

同在拉曼大学学院求学的周勇材与周源星这对兄弟，选择了两种截然不同的职业发展。二十多年前，刚中学毕业的周勇材对电子系统充满好奇，常常研究如何能有更好的设计，开发并测试一些新软件。至于当时他仍在念小学的弟弟周源星，也已经知道自己长大后的目标。“我曾经在作业簿上涂鸦，老师应该觉得我很顽皮，但我知道这绝对是我想要追求的东西。我最喜欢就是上美术课了，我想尽可能地专研我的兴趣。”源星说道。他目前是一名平面设计师。

周勇材18岁报读拉曼大学学院的电子工程专业。成长过程中，难免有人会将他们两兄弟相提并论，期许弟弟能像哥哥一样学习电子工程专业，但周勇材自始至终非常鼓励周源星能朝自己的绘画天份努力。周源星说：“我们不是在富裕的环境下成长，可是哥哥一直支持着我的兴趣。还记得小时候买不起蜡笔和彩色铅笔，他总想方设法地打工存钱买给我。直到我念中学，他完成了电子工程专业开始工作了，而我也在高中毕业后在拉曼大学学院开启了我的平面设计生涯。”周勇材在弟弟上中学时送了一台笔电作为礼物，让源星能够更好地学习图形编辑和运用排版软件。

当年初入职场的周勇材为父母分担源星的学费。“我想，我弟弟或多或少承载著一些压力，因为很多人常常会比较我们之间所学习的专业。我必须鼓励他，使他能够心无旁骛地坚持他的理想。”

勇材说道。年龄的差距与不同的兴趣发展并不会阻碍他们在相同的学府相互的支持。这就是其中一个拉曼‧传承五十庆典所要宣扬的优质文化。

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3.家庭中拥有3位或以上的拉大生

精神延绵承接世代

陈振华先生（左）和李梅桂女士（右）在1989年毕业于拉曼大学学院，而他们的儿子陈建胜（中）目前也在拉曼大学学院攻读公共关系学士学位。

“传承”对拉曼大学学院校友陈振华来说，意味着一代传一代，把一些有价值的事物继续地传承下去。

陈振华与太太兼拉曼校友李梅桂将他们的孩子陈健胜也送入了拉曼大学学院求学，转眼间他们的儿子即将毕业了。陈健胜表示：“我们的家与拉曼大学学院有着很深的渊源。我和我的父母都在同一间高等学府接受教育，这是我们在拉曼大学学院所建立的家庭传承。”李梅桂说：“我很高兴我们家都出自拉曼大学学院，毕业后都能够很快的得到就业机会。”

陈健胜表示，父母对他的支持让他领悟到家人的鼓励与支持非常重要。他的父母从未强迫他必须选择他们曾就读的拉曼大学学院，但就常常听到父母讲述关于他们在拉曼大学学院求学时的趣事。“我希望自己能够像他们一样，在这所学府学习，或许也能像父母一样找到携手相伴的知己。”陈健胜打趣说道。每当他在学习方面遇到困难或情绪低落时，他都会告知他的父母，因为他觉得同样身为拉大生的父母必能体会他现阶段的感受，并给予体谅和鼓励。

陈健胜借由同一所高等学府与父母共享了其他家庭稀有的文化价值，他希望他的下一代也能够延伸至三代的拉曼情怀。他将与父母重返红砖学府一起参加拉曼‧传承五十庆典，为母校欢庆50周年纪念。

4.双胞胎拉大生

破解孪生迷思、突破自我相互辉映

琪珊迪妮（左）和琪欣妮（右）相似的样貌被陌生人注目时，她们觉得特别有趣。

目前在拉曼大学学院求学的琪珊迪妮是银行与金融学系学生，而她的孪生妹妹琪欣妮则在修读人力资源管理。即使就读的科系南辕北辙，也都有着不一样的喜好与兴趣，她们在学业上却仍然得以互相弥补彼此的不足。妹妹琪欣妮说：“姐姐对数字很敏感，也喜欢挑战关于数学难题；而我则偏好用文字来安排一切事物，借此抒发情感，这让我们觉得人各有所长，即便双胞胎也不例外。”

琪珊迪妮把她和妹妹琪欣妮比喻作成长路上的勇者战士，她们相互扶持、并肩而行。她们说，小学至中学时期，父母会将她们的数学成绩做比较，姐姐并不会为此有优越感而拒绝教导妹妹，相反的，都会耐心地教导直到妹妹明白为止。而说到在拉曼大学学院求学时期，她们都表示在这4年的岁月里经历的磨炼，让她们受益良多。

很多人也把双胞胎比喻作照镜子。虽然双胞胎样貌长得相似，但她们却有着截然不同的兴趣与梦想。她们需要的是一个可使她们个体身份更加独立的催化剂，而这个催化剂就是像在拉曼大学学院里遇到的人或事物。她们表示这间多元文化的高等学府是引导她们突破自我的地方，让她们更加了解自己的长处与短处，并一同成长。

5.就读相同科系的兄弟姐妹

生根拉曼，会计姐妹相惺相惜

会计系姐妹花的姐姐李佳盈（右）和妹妹李佳佳。

拉曼大学学院成立50年，造就无数对相同科系的兄弟姐妹。

这一对年纪仅相差2岁的姐妹先后成为了拉大生，并选择了同一门科系。她们拥有完全相同的学习生涯，分享许多相同的经历和回忆。建立在这一个共同点之上，她们比别人有着更多的共同话题，并一起分享学习经验，相互辅佐，让彼此成为对方的支柱。

姐姐李佳盈在上大学时选择了会计系，而当时在中四妹妹李佳佳也很有默契地选择了会计课。姐姐说她在报名时并不确定自己想要念甚么科系，就凭著感觉做出了选择，却不知妹妹为甚么会做出一样的选择。两年后，妹妹也到拉曼大学学院报读会计系，与姐姐一起上学。纠结于科系选择的姐姐和随后入学的迷糊妹妹，有着一样的向往和考量，却没有察觉彼此是多么地相似。

父母亲对两姐妹的大学生涯颇有了解，从姐姐的口中能够了解到她们的父母并没有时常将两人的成绩和表现作比较，反之更关心两人学到的东西有甚么不同，课程是否变得更难了，或是校方是否对以前的课程做出更合适的调整和规划。

两姐妹在家谈起同一个讲师，同一堂课时，相谈甚欢。“尤其是我们每次都会一起谈论课堂上的趣事，然后一起大笑。”

“我上课听不懂的时候就会回家问姐姐，她就会教我，还借我所有的课本和笔记，”佳佳说。姐姐则补充自己时常教妹妹做功课，也会主动协助她完成作业。拥有如此不分你我，还能分享同一个领域知识的手足姐妹实属难得。通过这一次的机会，这对会计系的姐妹报名了拉曼‧传承五十的社交媒体活动，趁对方都还在拉曼大学学院修学时留下合照一张。

●一个家庭两代情怀，一所学府百样传承。欲查看更多“拉曼家庭”的亲子故事请浏览Instagram:@iamtarcian