摄政王东姑阿都拉接任苏丹．民众盼彭亨展新气象 彭亨摄政王东姑阿都拉殿下正式出任彭亨州第6任苏丹，引起彭亨州全民关注，并期望新苏丹能为彭亨州带来新的动力，展现新的气象。

阿都拉殿下（右）去年十一月得知贞德拜森林被破坏，特地到来了解 ，反映了他时刻关心彭亨州内的各项课题。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬、关丹、劳勿、文德甲12日讯） 彭亨摄政王东姑阿都拉殿下正式出任彭亨州第6任苏丹，引起彭亨州全民关注，并期望新苏丹能为彭亨州带来新的动力，展现新的气象。

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彭亨州各地子民受访时皆对新任苏丹寄 予好评，形容他为人亲切随和，也希望他多 下乡走动关心民间的生活艰苦，以及聆听子 民的心声。

关丹

梁业海（MBS World董事经理）：盼加强经济发展

“我是彭亨长大的道地关丹人，能见证殿下 成为苏丹或元首，肯定是彭州子民的骄 傲。

“过去以来均常看到殿下出席华社活动，是个不分 种族的好君王，很亲民，不会让人感觉高不可攀。

“作为子民也是商人，盼望殿下继续加强彭亨州 经济发展，吸引更多外资到来，毕竟我州的天然资源丰 富，拥有天时地利人和的条件，希望苏丹全力打造繁荣 彭亨。”

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杨振昌（画家）：盼带动彭更加兴旺

“彭亨摄政王继任为苏丹是一件全民期待的 事，我希望新任苏丹可以让我们人民享 有更多无论是商业或是就业等机会，让彭亨州在殿下 带动下，更加兴旺。

“尤其是近年经济不佳，全国每州几乎面临一样 的情况，希望殿下能在税务、水电费等这些会影响人 民生活的课题上多加关注。

“我相信以殿下的影响力，能为人民带来福祉， 尤其是这位经常出来走动，特别关注低下层人民的 亲民苏丹，若当上国家元首，彭亨州肯定会变得更 好。”

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淡马鲁

淡属中华商会会长拿督黎铭豪：带领子民迈向更好未来

“恭贺彭亨摄政王东姑 阿都拉成为彭亨州 第6任苏丹，身为彭亨子民的我也 对此宣布感到高兴。

“我希望新任苏丹能带领彭 亨子民迈向更好的未来及更好的 经济领域，以及保护彭州子民的 利益。”

淡属华团联合会秘书熊茂钦：希望更好管理彭州

“摄政王东姑阿都拉 接任为新任苏丹 后，为彭州带来新气象，殿下亲 民的形象，深受人民的爱戴。

“我希望新苏丹上任后，能 更好地管理彭亨州，并照顾各族 彭州子民，为彭州子民带来更好 的生活。”

文冬

力巴士新村前任村长陈金华：老苏丹常到灾区送暖

“彭亨州老苏丹阿末沙殿下向来关心民 瘼，尤其是当发生天灾人祸时，往往会第一 时赶到灾区了解情况，为灾民送暖。

“我印象最深刻是2005年力巴士新村发 生大火烧毁了16间住家，彭亨州苏丹也亲自 到来慰问灾民，以及派发援助金，展现了亲 民的一面。

“对于老百姓来说，当然希望新苏丹东 姑阿都拉殿下秉持其父王爱民如子的作风， 以及彭亨州经济发展更上一层楼。”

玻璃口志愿消防队主席林胜鸿：老苏丹曾为志消队提升配备

“在我印象中，文冬历年来发生多次火 灾，老苏丹阿末沙殿下都亲自到来 给予灾民关怀，让人感到亲切。

“我们志愿消防队在多年前趁老苏丹到来时 呈交备忘录以期提升防火配备，结果很快便盼来了 好消息，让我们非常感激。

“现在由摄政王东姑阿都拉继任成为苏丹或 元首，我相信殿下也一样亲民，受到彭亨人民爱戴 和赞扬。”

劳勿

劳勿广西会馆主席余国梁：阿都拉爱民如子

“阿都拉和父亲阿末沙 一样，都是爱民如 子的州统治者。希望彭亨州政府在 阿都拉的引领之下，更加地繁荣昌 盛，朝另一个新的里程牌迈步。

“期望新苏丹加倍关注劳勿， 常到劳勿来巡视，以州统治者的威 望来协助劳勿提升发展。”

劳勿市民张盈肪：遏制极端种族主义抬头

“摄政王正式接任苏丹职 位，彭亨州进入新的 篇章，相信阿都拉延续老苏丹阿末 沙的仁爱和亲民作风，对州子民一 视同仁。

“作为州子民，我们祈望阿 都拉能够地发挥其州统治者的影响 力，协助国家，特别是彭亨州政府 遏制极端和种族主义抬头。”

美律区州议员李政贤：新苏丹非常关心州事务

“新任苏丹是一位平易近 人的领袖，州内发生 大小事都会前往视察民情，希望他 接任苏丹后可以更加努力为州民谋 福祉。

“所有州议员每一年第一季 的州议会在苏丹发表御词后都会设 晚宴招待州议员和各部门官员，而 我们也会在有关场合与苏丹见面， 他每次都会亲切的问候所有的州议 员，并和我们寒暄。

“这一届大选后，他召见我们 商讨选区事务，可见他对州内各地 区的事务非常关心。”