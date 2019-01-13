董教总独大发起“华教新路向”·耗2500万建培训中心 由董总、教总及马来西亚独立大学有限公司（独大）发起的“华教新路向”系列活动，公布了为期2年的系列活动及宗旨，其中一项宗旨包括筹建一座综合培训中心，该中心初步预算将耗资2500万令吉。

3个发起团体、6联办及4个协办团体代表在新闻发布会上合影。前排左起为莫泽林、林秋雅、陈耀星、陈绍厚、王超群、陈友信、陈大锦、蔡庆文、陈鹏仕、刘志文和谢春荣。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影12日讯）由董总、教总及马来西亚独立大学有限公司（独大）发起的“华教新路向”系列活动，公布了为期2年的系列活动及宗旨，其中一项宗旨包括筹建一座综合培训中心，该中心初步预算将耗资2500万令吉。

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该综合培训中心将兴建位于加影董教总、独大及新纪元大学学院整个范围内，惟具体地点、多少层高和面积等细节尚在构思。

陈友信：将办“华教众志宴”募款

“华教新路向”系列活动筹委会主席兼董总署理主席陈友信说，为了推广华文教育、促进文化交流，系列活动将筹集资金兴建一座综合培训中心，作为华教的基地；这个基地内将推展活动包括独中教师进修与培训、统考批阅、学术研讨会、教育教学工作坊、学生生活营、干部培训、学艺工作营和各类演出与展览等。

他说，“华教新路向”系列活动发起团体、联办与协办团体未来2年的筹备系列活动之一，是举办“华教众志宴”（活动5.11）以筹募上述预算。

他今日在董教总教育中心会议室主持系列活动联席新闻发布会时说，兴建培训中心地段，是属独大有限公司拥有，目前以象征式1令吉租金租给董总。

他表示，在加影董教总教育中心这块华教土地上，由于当年设计的建筑与发展图测，仍有一栋建筑物没兴建，所以还有许多潜在兴建空间，至于该培训中心多大、设计概念需不需要设有统考教师宿舍等一切还在构思中。

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系列活动3宗旨

他披露，系列活动有3项宗旨，除了筹建中心，另2项为，1.开拓华教论述，迎向时局变化和科技进步，为教育注入更大的活力；2.结合各界力量，打造华教新格局。

陈友信说，为当前国际形势及对国家政局走势的认识，董总、教总和独大经协商探讨，特为新一年拟出系列活动，活动点遍布全国。

3月办林晃升公祭暨华教行

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他说，首个活动为3月9日的林晃升公祭暨华教行，其他系列活动包括将联合中港台和新加坡学术人员举办的国际学术研讨会；双语进行的大马多源流教育论坛；独中教育改革汇报和交流会；沈慕羽纪念活动如7月14日的沈慕羽公祭活动；配合电台电视台办的教育大讲堂。

他表示，由于年轻人是华教运动接班人，“华教新路向”系列活动也涵盖中学华文学会群英营、教育微电影制作观摩赛、华教摄影赛和展览、教育系列文章和向华教前贤致敬的美术赛。

“华教新路向”系列活动6个联办团体：华总、校友联总、留台联总、七大乡团协调委员会、留华同学会、林连玉基金；4个协办团体为华研、大马陈嘉庚基金、乡亲总联、隆雪华堂。

陈友信也呼吁更多文教团体参与联办，也欢迎友好团体、商家协办和赞助。

陈大锦：多个团体难得聚集

董总主席陈大锦说，去年509大选首次出现政党轮替，董总本身也选出了中央新领导层，因此，华社历史契机应该在原有华教基础上，提出未来发展方向和新论述，以展现华教发展的新格局。

“多个团体今次能聚集共商大计，可被视为一项重整华教队伍的系列活动之一，意义重大。”

王超群：母语教育是基本人权

教总主席拿督王超群说，大马华教至今有200年历史，在风雨飘摇中依然突破困难，能发展至今有赖于广大华社的团结与支持，这就是华教精神。