道路安全局探讨将左边车道限摩哆车使用 道路安全局正研究将左边车道，限制为摩哆车特别是小型摩哆使用的建议，以减少摩哆车骑士及乘客的死亡率。

（吉隆坡13日讯）道路安全局正研究将左边车道，限制为摩哆车特别是小型摩哆使用的建议，以减少摩哆车骑士及乘客的死亡率。

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该局总监拿督罗斯里依沙向“马新社”说，该局正研究有关措施的有效性，并与实践摩哆车在左侧车道行驶措施的国家如香港及澳洲做出比较，以减少小型摩哆车骑士及乘客的死亡车祸。

他指出，据2018年的数据，6742宗死亡意外中，逾60％涉及摩哆骑士及乘客。

“我们正探讨限制150cc的及以下的摩哆车时速至每小时70公里，因为根据过去的研究，摩哆骑士发生死亡意外的主要原因是超速驾驶”。

他说，该局已就此事与数个非政府组织及摩托车协会进行初步讨论。

较早前，拥有500名会员的Safety First WhatsApp群组上周三与交通部长陆兆福进行会议时，提出降低小型摩哆车骑士及乘客死亡率的建议。

该群组成员认为应尽快制定法令以禁止小型摩哆车使用大型交通工具行驶的中间及右侧车道，以保障摩哆骑士及乘客的安全。

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许多先进国家过去已实行限制摩哆车尤其是150CC及以下的小型摩哆车使用左侧车道以降低摩哆骑士及乘客的意外风险;我国摩哆骑士及乘客则冒着极大风险行驶在中间及右侧车道，并将自己曝露与大型交通工具发生意外的风险。