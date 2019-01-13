方天兴：应与各族青年共扛责·华青勿对国事置身事外 华总会长丹斯里方天兴表示，华青并不能在任何重大议题和国家前途上置身事外，在我国的多元国情下，必须配合各族青年协商合作，一齐担当共同扛起建国重任。

原任八大华青总理事长祝伟文（右二）在方天兴（中）以及两位前总理事长拿督斯里洪来喜（右）和拿督伍伟成（左）的见证下，将职权移交予新上任的陈健良（左二）。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）华总会长丹斯里方天兴表示，华青并不能在任何重大议题和国家前途上置身事外，在我国的多元国情下，必须配合各族青年协商合作，一齐担当共同扛起建国重任。

广告

他说：“近年来，我们发觉到年轻一代包括我们的华青在内，都不再对政治冷感，相反的，越来越多的青年对政治产生兴趣。除了关心政治，也开始问政、参政和议政，这些都是很好的现象，尽管华裔人口比率逐年下降，但华青关心政治的态度是正确的。”

“在这方面，我勉励华青应该积极奋进，努力向上，充实自己，除了提升本身和群体的素质之外，也要善加珍惜和把握这个建国以来所催生的民主契机，积极挤身参与国家各领域主流，包括了关心政治、问政和参政在内。”

他今晚以见证嘉宾身份，在吉隆坡青团运总部活动中心举行的八大华青总理事长职权移交仪式上致词时，这么表示。

方天兴也表示，随着对民主和政治意识的不断提升，年轻人将成为未来全国大选中的“高投票率群体”，并将成为主导选情和决定朝野政局的最终造王者。

他说：“政府目前有意通过修改宪法，准备把投票的法定年龄从现在的21岁下调到18岁，让更多青年有资格和权力在大选投票决定国家政权。”

“对此，我可以肯定和预测的是，这项新措施一旦生效，将导致我国从18岁到39岁的年轻选民，极有可能会占全国选民总数的一半或以上！”

广告

在当天的2019年八大华青总理事长职权移交仪式上，原任总理事长祝伟文在方天兴的见证下，将职权移交予新上任的陈健良。

成立于2003年的八大华青，是我国8个全国性华裔青年组织合作联盟的统称，16年来在促进我国华青参与活动、融入社会经济和服务等多个领域方面，做出大量工作和贡献。

八大华青成员包括马来西亚青年团结运动总会（青团运）、马来西亚青年运动总会（青运）、马来西亚宗乡青联合总会（宗乡青）、马来西亚大专青年协会（大专青）、马来西亚基督教青年协会（基督青）、马来西亚创业促进会（青创会）、马来西亚佛教青年总会（马佛青）、吉隆坡文华国际青年商会（隆青商会）。