“住”后巷吸强力胶．3无业游民偷窃露宝扰民 芙蓉市区后巷出现无业游民吸强力胶，而且不时随地大小解，还偷窥、露宝，甚至持刀追人，尽管附近商店店员多次报案，但始终没有改善情况。

青年在“老窝”里猛吸强力胶，丝毫不察自己被偷拍了。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉12日讯）芙蓉市区后巷出现无业游民吸强力胶，而且不时随地大小解，还偷窥、露宝，甚至持刀追人，尽管附近商店店员多次报案，但始终没有改善情况。

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店员多次报案无下文

据了解，东姑哈山 路的店铺后巷， 至少有3名巫裔青年，从 2018年开始在后巷溜达， 长期聚集在该区吸强力 胶。在初期，疑他们在后 巷停车场大小便，以致停 车场的卫生糟糕，而且处 处留有他们装过吸强力胶 的塑料袋。

有知情者透露，这3名 年龄约30岁的巫裔男子， 通常会在后巷的角落吸 强力胶，有时神志不清， 还会走在街上，边走边拿 着装有强力胶的塑料袋贴 近鼻子猛吸，由于他们行 径怪异，引起附近商店的 工作人员不满，曾报案多 次，却没有下文。

郑丽珍希望警方能采取行动对付因吸强力胶而扰乱社会秩序的人 。（图：星洲日报）

郑丽珍：沟渠沦为“专属厕所”

在该区烘焙店担任经理的郑丽 珍（30岁）向《花城》社区 报申诉，这批无业游民晚上就在停车场 的角落，以间隔板围起成一个“窝”， 然后就躺在窝里吸强力胶，所有沟渠 都被他们视为“专属厕所”，想要洗 澡时，他们就会到快餐店户外的水喉取 水；肚子饿时，就企图溜进商店的厨房 偷食物、或直接在餐饮店的垃圾桶找残 羹剩饭，有时候，有员工发现他们会在 垃圾桶寻找别人丢弃的衣服更换。

男子突脱裤露宝

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由于这批人经常在该区吸强力 胶，附近的后巷几乎都有强力胶的“残 骸”，如强力胶罐或塑料袋，加上他 们到处大小便，散发异味，即便商家每 天派人进行清洁工作也于事无补。郑 丽珍声称，她的女员工曾在去年6月到 后门丢垃圾时，遭一名疑吸了强力胶的 男子突然在其面前脱裤露宝，吓得员工 立即关门，她得知员工遭遇后，马上报 警；期间，警方曾来到现场逮捕了其中 2人；数天后，又被释放。

东姑哈山路的后巷，在过了下班时段就显得冷清，不料却沦为“ 吸胶天堂” 。（图：星洲日报）

亮刀徘徊商店

事隔不到一个月，去年7月，碰巧 烘焙店搬货，当时有2名女员工及一名 送货的男司机正在忙碌，突然一名同样 疑吸了强力胶的男子亮出一把菜刀，双 方当时只有十余公尺的距离，庆幸员工 及时发现，在千钧一发之际，成功躲回 店内并锁上后门。

当时，员工心有余悸告诉她后， 便当场报警，然而，警方约30分钟才抵 达现场了解情况。当时，有人发现持刀 的男子仍在附近商店徘徊，马上通知警 方，但最终警方只是草草了事。

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职员尽量躲避免被攻击

“面对罪恶，不该低 头！” 郑丽珍直言，由于事隔久远，加 上附近的职员或商家也奈何不了3名 吸强力胶者，并希望能够多一事不如 少一事，遇上了也只能尽量躲避，避 免遭到攻击，然而，她觉得罪案不会 因为退让而减少。

“他们经常在找不到食物时，会 偷偷打开我店的后门，闯入厨房向女 员工讨食物或要钱，我们全店员工清 一色是女性，也不敢赶他走，只能提 防，直到对方自行离开为止。”

后巷垃圾堆处处可见强力胶空罐。（图：星洲日报）

盼警方采取对付行动

她补充，除了该店之外，附近 很多银行女职员同样受过各种不同程 度的骚扰，也曾个别向警方报案，然 而，有关3名男子迄今仍在该区为非 作歹，甚至当众吸强力胶。

“我本来抱着多一事不如少一 事的心态，但眼看店员不时受到骚 扰，希望警方能尽快采取行动对付他 们。”

她声称，曾有警员告诉她，吸强 力胶至今在我国并不算犯法，因此警 方难以采取行动对付，但她觉得，尽 管警方无法援引法令对付他们，但毕 竟3人曾因吸强力胶，在神志不清下 做出各种扰乱公众秩序的行为，已构 成威胁，理应受到惩处。