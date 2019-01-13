载敦马视频被人编造故事·苏丹没拒柔大臣上车 柔佛苏丹依布拉欣陛下日前亲自驾驶34年前由首相敦马哈迪相赠的第一代蓝色国产车“普腾赛佳”，送敦马前往士乃机场，网络流传一段疑是柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安被拒上车的视频，大臣驳斥说这是有心人士嫉妒而编造故事。

柔佛苏丹依布拉欣陛下亲自驾驶第一代蓝色国产车“普腾赛佳”，送敦马前往士乃机场，站在汽车后座门外的奥斯曼沙比安被指遭拒上车。（图：取自柔佛王室新闻室）

（柔佛．新山12日讯）柔佛苏丹依布拉欣陛下日前亲自驾驶34年前由首相敦马哈迪相赠的第一代蓝色国产车“普腾赛佳”，送敦马前往士乃机场，网络流传一段疑是柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安被拒上车的视频，大臣驳斥说这是有心人士嫉妒而编造故事。

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根据《阳光日报》报道，针对网络流传一则长达30秒的视频，显示奥斯曼沙比安当时打开陛下驾驶的“普腾赛佳”后座车门，随后再关上车门，有者指这是因为奥斯曼沙比安遭拒上车。

开车门是要讲小心驾驶

为此，奥斯曼沙比安在推特上反驳道，“就连这样（指他开关车门的动作）也有人嫉妒，然后编造故事。”

他澄清道，当时他是要请陛下及首相小心驾驶。

敦马哈迪于本月10日乘搭专机南下新山，并到武吉士林王宫觐见柔佛苏丹陛下，会谈过程为时1小时半。

陛下随后亲自驾驶已有34年历史的“普腾赛佳”送首相到士乃机场，这辆汽车是首相于1985年在吉隆坡赠送给苏丹陛下父王已故苏丹依斯干达的礼物。