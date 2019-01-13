森华堂设华人文史馆．征森历史照片文物 配合设立华人文史馆，森美兰中华大会堂即日起展开森州历史性照片、文献及文物征集运动，并以比赛方式进行，由评审团鉴定有关物品的价值和意义，再依名次颁发奖金，首奖高达1000令吉。

森华堂、森美兰海南会馆及芙蓉人文共享空间呼吁民众踊跃响应历史照片、文献及文物征集运动和“李光良《流金岁月》摄影展”；右六起为李光良、陈嵩杰、陈永明及陈川正。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉12日讯）配合设立华人文史馆，森美兰中华大会堂即日起展开森州历史性照片、文献及文物征集运动，并以比赛方式进行，由评审团鉴定有关物品的价值和意义，再依名次颁发奖金，首奖高达1000令吉。

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陈嵩杰：唤起关注先贤开拓艰难史

森华堂华人文史馆筹委会主任陈嵩杰 指出，活动旨在唤起华裔关注先贤早期开 拓森州的艰难历史和功绩、丰富森华堂华 人文史馆的内容，同时将征集的物品作为 收藏、展示及出版书籍用途。

“范围包括早期华裔移民的贡献、华 社会馆、华校、会党组织、华人新村生活 面貌、民间领袖、名人故居或墓园、民间 礼俗或文娱活动、宗教场所、传统节日活 动、政经文教活动、各行各业等，年份从 19至20世纪60年代末。”

他呼吁社团组织或个人踊跃响应这项 运动，若大家有照片、文献或文物，又愿 意分享，欢迎与大会联系。不过，所谓有 历史价值的物品，并非古董就可以，需鉴 定是否符合征集范围，若大家不确定，可 以联系大会。

设3奖项颁奖金

大会将邀请有资历的森州华社前辈 及文史工作者组成评审团，评析参加的历 史图片价值及其意义，再决定名次颁发奖 金，首奖1000令吉、次奖800令吉、三奖 600令吉。

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此外，凡是图片被录用者，将获得100 令吉奖励金，而作品一旦获录用，大会有 权配上内容刊登在特定刊物。若有关文献 或文物获得文史馆认同，大会将注明贡献 者身份，并公开颁发纪念奖状表扬。

大会有权保留所征集的历史图片、文 物与文献，作为展示和出版用途，在活动 结束后归还给物主。

征集活动于3月31日截止，有意参与者 可联络森华堂秘书处017-6062177、陈嵩杰 019-6200588、森华堂华人文史馆专案执 行员韩美凤012-3636776或彭翠芬012-685 7337。

2月2起办李光良摄影展

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配合征集运动造势， 森华堂与森美兰海 南会馆定于2月2至19日，在森 美兰海南会馆底楼举办“李光 良《流金岁月》摄影展”，活 动获得芙蓉人文共享空间协 办，入场免费。

摄影展从早上11时至晚 上9时，开幕仪式落在2月2日 早上10时30分。展览将于2月4 至6日（除夕至年初二）暂停3 日，2月7日恢复展出至19日。

年届73仍守新闻前线

李光良为资深摄影师， 自1982年加入新闻工作行列， 在《通报》任职摄影记者12 年、1995年在《星洲日报》任 职摄影记者，2001年荣休后获 《星洲日报》续聘为专职摄影 通讯员，至今年届73岁仍不言 休，依然守在新闻前线。

届时，他将展出将近100 张照片，并分成4个主题── 老戏院、老行业、老景物和新 闻照，让更多人知道芙蓉曾经 的生活面貌、文化与大事件。

陈永明： 盼今年完成设馆

森华堂主席陈永明指 出，华人文史馆正如火如荼筹 备中，征集文物与文献是很重 要的一环，并希望可以在今年 内完成设馆，配合明年森华堂 承办全国华人文化节，可开放 给更多人参观。

森美兰海南会馆会长拿 督陈川正说，为了让参观摄影 展的民众有个歇息的空间，会 馆届时将设立咖啡座角落售卖 海南咖啡，会馆附近停车位充 足，欢迎公众前来。

由于摄影展正好落在农 历新年期间，因此将会事先为 会馆进行美化工作，并营造佳 节气氛。