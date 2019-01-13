不同意伊为官方宗教？假文章陷害郭素沁 社交媒体今日流传一则以“郭素沁不同意伊斯兰为联邦政府官方宗教”为题的文章，行动党副主席兼士布爹国会议员郭素沁对此作出否认，并表示要诽谤者下地狱。

（八打灵再也12日讯）社交媒体今日流传一则以“郭素沁不同意伊斯兰为联邦政府官方宗教”为题的文章，行动党副主席兼士布爹国会议员郭素沁对此作出否认，并表示要诽谤者下地狱。

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网媒《今日大马》Malaysia Today转载一个名为Abu Leman网站的文章。文章称郭素沁今日在大使路法庭中心，在起诉《马来西亚前锋报》和专栏作者拿督再尼哈桑诽谤及索偿一案中，回应被告律师的询问时，表示不认同伊斯兰为我国官方宗教。

文章也提及开放10%让非土著学生就读玛拉工艺大学及猪只养殖场课题，并呼吁穆斯林及土著拒绝行动党。

大使路法庭中心并没有在周末开庭审讯，因此确定有关文章是假新闻，郭素沁也亲自在其官方社交媒体帖文驳斥写道，“又有一则针对我的诽谤性文章流传。诽谤者，下地狱。”。