2孟外劳自爆驾罗里8年·交局充公扣人传召业主 陆路交通局（JPJ）逮捕两名担任罗里司机的孟加拉外劳及充公该公司的罗里。

陆路交通局逮捕两名担任罗里司机的孟加拉外劳及充公罗里。（图：星洲日报）

（八打灵再也12日讯）陆路交通局（JPJ）逮捕两名担任罗里司机的孟加拉外劳及充公该公司的罗里。

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较早时，社交媒体流传的一则视频显示，一名孟加拉外劳坦承在过去8年来在一家公司担任罗里司机。

该局发文告指出，从去年1月至12月，总共有4万3574宗涉及外劳驾驶交通工具的案件。

文告指出，当局不会对涉及外国司机的货车或公共交通违例行为做出妥协，并将有关行为视为危害道路安全的主要原因。

当局已经针对有关视频传召该家公司的业主，以了解案件的细节，以及该公司所拥有的车辆信息以及驾驶员。

“有关业者被限令接获通知的14天内前往陆路交通局总部，以针对事件做出解释。”

陆路交通局强调，一旦调查发现违例行为，将对有关业主以及罗里司机采取严厉的行动。

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“当局将援引1987年陆路交通法令第56（1）条文展开调查，一旦罪成，将被罚款不超过2000令吉或监禁不超过6个月，或两者兼施。”

陆路交通局也对民众针对道路安全违例行为作出投报的举动表示感激；该局呼吁民众可透过电邮<a href=mailto:[email protected]>[email protected]</a>或网站jpj.spab.gov.my举报所有的道路违例行为，所有投诉都必须附上案发地点以及时间。