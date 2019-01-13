海产大减价格高涨．新年吃贵鱼虾 年尾东北季候风吹起，渔夫避风险少出海作业，导致海产大幅减少，其中鱼虾更因量少，价格相应高涨，因此今年农历新年前期间消费人被迫吃贵海鲜。

本地仁那鱼价贵，目前每公斤叫价65令吉。（图：星洲日报）

（马六甲12 日讯）年尾东北季候风吹起，渔夫避风险少出海作业，导致海产大幅减少，其中鱼虾更因量少，价格相应高涨，因此今年农历新年前期间消费人被迫吃贵海鲜。

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本地及进口鲜鱼量减少

本地零售巴刹售卖本地及外 州或邻国运来的鲜鱼，数 量皆减少，供应不多，售价自然不 一，但都是一个“涨”字，由于海 产价昂贵，加上市场较淡静，影响 鱼贩及虾贩的生意，莫不喊生意难 做，大吐苦水。每年逢农历新年前 期间，鱼虾价格猛涨，售卖鱼虾的 商贩形容为是必然的现象，与去年 同时期相比，今年由外州或外国运 来的鲜鱼量减少20余巴仙，本地鲜 鱼则减少60%左右，至于虾类包括 本地虾，亦减少了约30%。

普通鱼类的甘孟鱼，价钱也不便宜。（图：星洲日报）

料消费人减少买鱼

华人过年习俗餐桌上必有鱼， 意取“年年有余”，可是今年鱼价 昂贵，相信购买者减少，或是暂停 吃鱼，这种情况须待春节及季候风 季节过后才恢复正常。

在零售公市经营的鱼贩郭金华 受访时说，鱼价高昂在这一段“非 常”时期必 然现象，须 待至农历二 月或三月过 后结束。

他所售 的鱼类多从 外州及邻国 提供，各类 鱼少价格自 然提高，， 一般上，受 欢迎的鱼类 是仁那、石斑鱼、西刀鱼、马鲛 及大小虾等，都是华人新年前期间 的“抢手货”，尤其是消费人喜吃 鱼类的需求量随之提高。他表示， 之前餐馆抢购的白鲳，最近因鱼价 太昂贵，而且数量亦不多，餐馆已 减少采用，或以其他鱼类取代，让 上馆子的消费人迎新年也能品尝鱼 肉。

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鱼虾供应少，价钱又高，零售公市鱼摊人潮不多。（图：星洲日报）

彭耀辉：以其他鱼类代替

专售本地鲜鱼的彭耀辉 也感叹鱼价昂贵，目 前又面对经济欠佳及购买能力趋 低等不利因素，消费人因鱼价高 应变，以其他鱼类或小鱼代替， 总之新春餐桌上不缺鱼，不过有 些消费人索性新春期间不吃鱼。

他说，本地鲜鱼产量大减，供应 量下降约60%，价钱相应提高， 由于来价高，购买者减少，造成 鱼贩的生意不易为。

餐馆订单减少

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“由于现时的鱼价昂贵，餐馆方面的订单也减 少。”他说，若与半年前相比较，目前鲜鱼的供应量 减少30%，职是之故，他不得不四处找寻本地鲜鱼， 以应付顾客的需求。

目前本地仁那及石斑鱼每公斤叫价65令吉左右， 白午鱼36令吉，黑午鱼则须市场价而定，至于西刀鱼 每公斤涨至26令吉，此外，人们喜爱的苏东的“身 价”也不凡，每公斤售32至34令吉不等。

刘福龙：成本太高生意难做

虾类商 贩刘 福龙表示，虾 类价格也不便 宜，目前大虾 价钱每公斤由 75至80令吉不 等，但大虾却 有多种，价格 也不一样，有 者售50令吉， 有者卖60令 吉，中虾则售22至26令吉，中大虾每 公斤售30至35令吉之间，而尖虾价格 便宜，售价由12至14令吉。

他指出，农历新年前的虾类需 求量不多，供应量也少，由于成本太 高，影响了生意，所以说生意难做。