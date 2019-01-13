助查9900万合约贪污案·政府部门秘书长二度录供 大马反贪污委员会今天第二度传召一位政府部门的秘书长录取口供，以协助调查一宗涉及9900万令吉的政府合约贪污案。

（吉隆坡12日讯）大马反贪污委员会今天第二度传召一位政府部门的秘书长录取口供，以协助调查一宗涉及9900万令吉的政府合约贪污案。

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《马新社》引述反贪会消息，这名拥有拿督头衔的60岁男子，是于今天中午12时再次被传召至反贪会在布城的总部录供，至下午6时才结束。

“我们昨天已经传召他录供了两个小时，从上午10时到中午12时，”

“有关证词是和一名前政府机构主席被指控滥用职权，建议直接颁发政府合约予一家本地公司，以便由后者在2018年至2020年期间负责在中国市场的网络宣传工作。”

该反贪会消息人士也证实，有关政府合约总值9900万令吉，并且是利用来自有关政府部门的拨款。

上周四，一名拥有拿督头衔的政府机构称前主席被警方延扣4天，以协助调查一宗涉及金额超过9900万令吉的政府合约贪污案。