甲卫生局联合跨部门组织．逾百人鸡场街宣导禁烟 甲州卫生局今日首度结合企业公司妈咪大宝达、传奇足球俱乐部、马六甲反毒协会及大马罪案监督特别小组等的跨部门组织力量，动员逾百人进入鸡场街展开禁烟教育宣导工作，声势浩大。

卫生局首次结合跨部门组织的力量，动员逾百人到老街进行禁烟宣导执法教育。（图：星洲日报）

（马六甲12日讯）甲州卫生局今日首度结合企业公司妈咪大宝达、传奇足球俱乐部、马六甲反毒协会及大马罪案监督特别小组等的跨部门组织力量，动员逾百人进入鸡场街展开禁烟教育宣导工作，声势浩大。

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这也是甲州卫生局今年展开 禁烟宣导工作来，第一次获得企 业赞助进行，由妈咪大宝达赞助 250件禁烟T恤和1000件围裙，派 发给工作人员、商家及群众。

卫生局人员则派发当局的 资料传单，部份手持各种抽烟危 害的图片沿路步行，公开进行宣 导教育，尤其在全面禁烟的鸡场 街，更要进一步做到“无烟”。

刘志良： 扩大禁烟区减低二手烟危害

甲州卫生及反毒委员会主 席刘志良表示，感谢 企业、非政府组织、足球俱乐部 及各部门的参与，一起来达致全 民健康的目标，因为我国有接近 80%的国人是不抽烟的，希望能 通过扩大禁烟区政策，减低二手 烟带来的危害。

他表示，从去年12月31日至 今年1月10日的11天内，执法教 育宣导工作团队到马六甲共820 间食肆进行宣传，当中有428间 食肆没有张贴禁烟通告及92人在 禁烟区内抽烟；为此，执法组共 发出470张警告。

派发逾5千宣传单

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他说，有关团队也在上述宣 传工作中，向商家、民众和游客 发出5357张宣传单。

刘志良说，甲州政府在2010 年4月11日世界卫生日宣布打造 “马六甲无烟区”（MBAR）， 并在隔年6月14日宪报颁布州内5 个无烟区，即方圆4.2公里的甲市 区世遗区、马六甲拉也、国际贸 易中心、亚罗牙也市区和野新市 区，同时另有23个地点禁烟。

鸡场街炮台街全面禁烟

“有2个地点是全面禁烟 的，即鸡场街和炮台街所有范 围。同时，所有政府建筑都是禁 烟区，因此没有增设抽烟区的争 议。”

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他指出，在2004年烟品控制 条例（PPKHT）下，甲州卫生局 在2018年共发出2773张罚单，当 中有1199张是针对在马六甲无烟 区里抽烟者所发出。

法庭罚款总额为7万8

他表示，去年共有1070张罚 单罚款已缴清，总额为13万6515 令吉，而涉及677张未缴付罚单 的人士则被控上法庭，至今有 104宗案件已结案，法庭罚款总 额为7万8000令吉。

吁各界力挺禁烟政策

无论如何，刘志良呼吁各界人 士，包括公众、食肆业者、政 府部门及机构、非政府组织和媒体全力支 持卫生部的禁烟政策。

出席者有妈咪大宝达副总裁兼传奇 足球俱乐部主席拿督朱国升、前国脚拿督 苏进安、马六甲反毒协会主席尤索夫卡米 斯、甲州卫生局副局长阿米尔医生、大马 罪案监督特别小组（My Watch）成员达斯 及历史城市议员陈劲源等。