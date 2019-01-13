“我是元首还我大马领土”·马来男子开记者会胡言乱语 “我是马来西亚国家元首，全世界我都有置产，如果在中国，我就是中国皇帝；如果大马不要我，我就把我的财产移到美国，美国总统特朗普已经答应要关闭政府，让我去做美国国王。”





自称为最高元首的男子阿末阿都卡迪尔，在会上出示多把马来王朝短剑，指这些宝物都是“自己上门”。

（马六甲12日讯）“我是马来西亚国家元首，全世界我都有置产，如果在中国，我就是中国皇帝；如果大马不要我，我就把我的财产移到美国，美国总统特朗普已经答应要关闭政府，让我去做美国国王。”

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在世界各地置产

这名47岁的马来男子，今午在马六甲双溪南眉巴力彭胡鲁一家度假村召开新闻发布会，指自己就是国家元首，也是“世界元首”，更指自己有5个民族（马来、中华、印度、阿拉伯与犹太）的血统，因此要马来西亚政府将国家归还予他，只要他成功夺回属于他的领土，他会一视同仁对待所有民族。

他表示，他的身份证名字是阿末阿都卡迪尔伊斯迈，而且有两个身份。一个是平民的身份，另一个则是7VIP的重量级人物，而苏丹的身份名是“苏丹赛阿末阿都卡迪尔依斯甘达祖卡耐”（Sultan Sheikh Ahmad Abdul Kadir Iskandar D'zulkarnain）。

他声称在全世界都拥有财产，因此不属于马来西亚政府，强调是属于全世界的。

“我在全世界都有财产，包括在中国。如果在中国，我就是皇帝。在印度，我也是国王，在沙地阿拉伯、德国、俄罗斯，都也是国王。全世界都有我的名字，包括在孟加拉。孟加拉有91%的财产属于我一个人，我给了他们25兆美金，因为他们的国家穷，因此孟加拉有一个城市是以我父亲伊斯迈命名，在我国就只有一条街‘苏丹伊斯迈路’是以我父亲名字命名。”

他说，本身于2013年10月份已经发信“限制”（Caveat）我国政府继续使用他的财产，因此认为过去的第14届大选根本无效，不但如此，整个内阁都无效。

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他表示，自己正在透过正规的管道，取回属于他的东西。如果马来西亚政府不承认他，他离开后就会向全马拥有蓝色护照的人民索取赔偿，赔偿数额是每日一兆。

会上，男子与他身边的“随从”出示了多把他自称是为了证明他的血统的宝物，包括马来短剑、长剑、7龙玉牌、瓷器等。他也扬言自己已经死了十回。

男子在进行新闻发布会时也“特别”关照出席的媒体，指他若成功要回属于他的领土与财产，就会成立“皇家媒体印刷局”，每个月给500令吉的津贴。还说，媒体就应该将真相写出来。