万能万字积宝又破3000万·积宝二中奖者有机会赢千万 万能万字积宝首奖再次突破3000万令吉的巨额奖金，第三次的积压效应已在今晚正式启动，您会是下一个千万富翁吗？

（吉隆坡12日讯）万能万字积宝3190万巨额奖金花落谁家？

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万能万字积宝首奖再次突破3000万令吉的巨额奖金，第三次的积压效应已在今晚正式启动，您会是下一个千万富翁吗？

万能公司代表表示：“每当万字积宝游戏奖金超过3000万，积压效应即刻奏效，在这当下，积宝二的得奖者便有机会获取千万令吉，这对万能和顾客们来说，是非常值得雀跃的！”

“万字积宝当中的积压效应会在两个特定的情况之下奏效。一，每当万字积宝首奖奖金超过3000万令吉；二，该奖金没被赢取。此时，万能万字积宝首奖会调整至2000万令吉，其余的奖金即会积压去积宝二奖。就是说积宝二奖的幸运儿可赢取这份积压奖金再加上积宝二奖本身的奖金。积宝二奖的奖金额也因积压效应迅速攀升，因而造就了千万梦想的可能性。

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