商用车贴广告新政策．验车中心：延至4月生效 电脑验车中心（Puspakom）在 官网发出通告，在本月4日陆路交通局指示下，本订于 今年1月1日落实的商用车张贴广告须获得陆路交通局汽车工程组批准才可验车的新政策，宣告暂缓到4月1 日才执行。

各类商用车辆都必须获得JPJ汽车工 程组批准张贴广告，才可验车。（图：星洲日报）

（马六甲12日讯）电脑验车中心（Puspakom）在 官网发出通告，在本月4日陆路交通局指示下，本订于 今年1月1日落实的商用车张贴广告须获得陆路交通局汽车工程组批准才可验车的新政策，宣告暂缓到4月1 日才执行。

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贴广告须获准才能验车

2018年10月19日，电脑验车中心官网曾发出通告通知客户 有关政策，即货车、旅游车、公共交通工具（不包括学生巴士 和员工巴士）、公司所拥有的私人交通工具张贴广告，皆必须 获得陆路交通局批准后，才可以到电脑验车中心验车。

同时，在该中心验车时需提呈陆路交通局的张贴广告批准 信、广告草图和张贴期限合约（若有），但验车中心温馨提醒 客户提前做出相关申请，避免不必要的麻烦。

须通过“我的态度”系统处理

根据陆路交通局发出的广告张贴指南，申请者必须通过柜 台或交通局汽车工程组申请，采用“我的态度”（mySIKAP） 电脑系统处理，所需文件包括大马公司委员会（SSM）的注册 副本、广告彩色草图或照片、与广告公司的合约副本。

不过，当局早前通过文告表示，申请者也需要备有车子注 册文件副本、商业注册证书副本、商用车辆执照局（LPKP） 批准信副本、陆路交通局注册车厂发出的证明信正本等。

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《古城》社区报根据当局指南做出一番整理，公众也可联 络电脑验车中心（1-800-88-6027）或陆路交通局（03-8000 8000），做出询问或索取更多的资料。

张贴广告条件

1.以国文为主，若增设其他语言， 则国文字体必须相对更明显

2.必须与申请公司的产品相关，若无 关则须出示合约副本

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3.禁止含有不雅、色情、粗俗、赌博、 宗教、酒类及香烟的元素。

4.广告内容必须不可混淆公众及必 须遵守国家法律

禁用广告类型

1.含有有损道德及思想、或引起公 众愤怒的成份

2.不正确及错误的内容，混淆公众 ，违背国家规则或法律

3.非卫生部批准的医药广告

4.含有色情、不雅及粗俗照片

5.酒类和香烟（直接或间接）

6.赌博

7.宗教元素

车身张贴广告条件

1.粘贴或喷漆（其他方式需获得相关单 位批准）

2.不影响BDM/BTM、名字、车主 或执照拥有者、时速限制及其他 告示牌

3.禁止在所有车镜张贴广告

4.不影响和阻挡任何车灯

各款车子广告指南

A.巴士

1.必须与学习、健康饮食、旅游及社会有关

2.可在巴士车身（从中间到尾部）及车后

3.学生巴士张贴广告，必须不影响 “BASSEKOLAH”字眼（根据1987年 学生巴士颜色和告示指南）

4.车内乘客座位后方的广告，必须是软性海报

5.准证或合约逾期的广告必须脱除，更换 成车子原有颜色（校车霓虹色、员工巴士 Datsun蓝、旅游车绿色和白色）

B.德士及出租车

1.可张贴于车顶、车身尾部、车内司机和 乘客座位后方

2.车顶广告必须是箱式，符合1959年建造 与使用汽车指南

3.座位后方广告必须是软性海报或喷漆方式

4.车身两侧靠近尾端可张贴广告，限于车镜 下及尾端的范围

5.准证或合约逾期的广告必须脱除，更换 成车子原有颜色

C.车身张贴企业广告

1.设计和颜色必须获得公司、机构、私人 和政府大专院校的批准

2.公司、机构、私人和政府大专院校的名 字必须清楚，连同在巴士左、右、前、 后的恰当位置张贴标志