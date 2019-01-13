亚洲电视大奖 . 韩国男团SF9引骚动 （古晋12日讯）今晚的古晋星光熠熠！亚洲电视大奖颁奖礼在婆罗洲会展中心盛大举行，迎来了台湾著名主持人胡瓜，浩角翔起的阿翔陈秉立、女歌手曲婉婷等。

韩国男团SF9出场时，更引起现场一片骚动。

（古晋12日讯）今晚的古晋星光熠熠！亚洲电视大奖颁奖礼在婆罗洲会展中心盛大举行，迎来了台湾著名主持人胡瓜，浩角翔起的阿翔陈秉立、女歌手曲婉婷等。

广告

另外，还有来自韩国的流行音乐团体SF9、来自台湾参演《薛丁格的猫》的郑人硕、参演《KomFaek（The Lost Art）》的JirayuTantrakul，和参演《迷雾》的金南珠以及参演《Sri Ayodhaya》的Sinjai Plengpanich等，踏上第23届亚洲电视大奖的红地毯亮相。

SF9团体出场走红地毯时，更引起现场一片骚动，粉丝们尖叫声不断，掩饰不了一睹偶像风采的兴奋心情。

男的帅、女的美！众男女艺人皆以高贵礼服及帅气西装登场，让整个场面更显气派。

砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里及夫人拿汀巴丁宜祖玛安妮和砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林伉俪也盛装出席今晚的颁奖典礼。