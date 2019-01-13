交通部：条件是罗里业者须守规．愿助解决上路面对问题 交通部长陆兆福政治秘书拿督达兰马亚末表示，该部门乐于与罗里业者配合，解决业者上路面对的问题，但条件是业者必须遵守当局条例，如此一来彼此就 会有协商空间。

（马六甲12日讯）交通部长陆兆福政治秘书拿督达兰马亚末表示，该部门乐于与罗里业者配合，解决业者上路面对的问题，但条件是业者必须遵守当局条例，如此一来彼此就 会有协商空间。

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“与新政府的作风一致，我们非常重视民间 的声音，也欢迎任何的备忘录。我们会尽快与有关单位脑力 激荡，希望能解决业者面对的问题。”

针对该公会当晚呈交的执法相关备忘录，达兰马亚末表 示，必会转交给陆兆福。

吁业者配合减传票量

他指出，根据陆路交通局资料，2018年共发出9万5347 张传票给罗里业者，这是一个很庞大的数目，因此，他呼吁 业者与交通部配合，遵守当局条例，减低接获的传票量。

达兰马亚末昨晚出席马六甲益斗及石屎罗里公会举办的 庆祝创立五周年晚宴上，这么表示。

较早前，马六甲益斗及石屎罗里公会主席高铭良表示， 雨水渗入沙石后增加重量，造成益斗罗里“超载”，超过交 通部规定的指标，导致司机被执法人员取缔，接获罚单罚 款。

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他说，这是天气所致，而非人为刻意，故该会决定呈交 备忘录给交通部长陆兆福，盼当局豁免罚款，减轻业者的负 担和问题，让业者可以安心工作。

“业者缴付一年的路税，却只被允许上路200天，赚吃 不容易，希望交通部谅解，别为难业者。”

首长：盼公会当“调解人”

另一方面，甲州首席部长阿德里说，在应对当前经济 挑战时，马六甲益斗及石屎罗里公会需要拥有能够支持捍卫 该行业利益的驱动力，包括资本问题、财务融资及产品营销 方面。“通过业者的参与，我相信通过成员之间的团结和合 作，将有助拓展各自的生意。”

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同时，他也希望该公会扮演会员与地方政府之间的“调 解人”角色，特别是解决相关问题，除了作为政府的眼睛和 耳朵，也确保此领域保持强大，继续推动本地经济。

对于本地承包商，他希望大家提高技能和知识水平以 保持竞争力，包括获得国际认可的认证计划和符合世界级标 准。会上，大会宣布捐款给圣约翰救伤机构峇章洗肾中心及 马六甲残障儿童中心各2000令吉。