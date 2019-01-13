郑人硕 金南珠 . 最佳男主女角 （古晋12日讯）第23届亚洲电影大奖颁奖典礼圆满落幕，今晚颁发的16项奖项中，泰国横扫5个奖项，成为最大赢家！

台湾的郑人硕发表获奖感言。

（古晋12日讯）第23届亚洲电影大奖颁奖典礼圆满落幕，今晚颁发的16项奖项中，泰国横扫5个奖项，成为最大赢家！

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同时，来自台湾的郑人硕及韩国的金南珠荣获《最佳男主角》及《最佳女主角》。

泰国所赢得的5个奖项包括《最佳娱乐主持人》、《最佳男配角》、《最佳女配角》、《最佳娱乐节目》及《最佳网路剧本》。

第23届亚洲电影大奖得奖名单：

最佳男主角：郑人硕（台湾）

最佳女主角：金南珠（韩国）

最佳男配角：Jirayu Tantrakul（泰国）

最佳女配角：Sinjai Plengpanich（泰国）

最佳剧集 - Something In The Rain （JTBC）（韩国）

最佳戏剧导演奖：Siddarth Kumar（印度）

最佳年度有线及卫星网络：JTBC（韩国）

最佳区域广播电视台：民视（台湾）

最佳音乐编排：The Remix - Indian Session 1（印度）

最佳娱乐奖：蒙古之声（蒙古）

最佳娱乐节目主持人：Varavuth Jentanakul （泰国）

最佳真人秀：The Apartment, Passion for Design Edition （Season 6）（新加坡）

最佳格式改编奖：蒙古之声（蒙古）

最佳游戏或问答节目：Still Standing Thailand（泰国）

最佳网路剧本奖：Notification （泰国）

最佳单剧或电视节目：Kurara，The Dazzling Life of Hokusai’s Daugther（日本）



韩国的金南珠发表获奖感言。