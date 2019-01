郑人硕 金南珠 . 最佳男主女角 (古晋12日讯)第23届亚洲电影大奖颁奖典礼圆满落幕,今晚颁发的16项奖项中,泰国横扫5个奖项,成为最大赢家!

台湾的郑人硕发表获奖感言。

(古晋12日讯)第23届亚洲电影大奖颁奖典礼圆满落幕,今晚颁发的16项奖项中,泰国横扫5个奖项,成为最大赢家!

广告

同时,来自台湾的郑人硕及韩国的金南珠荣获《最佳男主角》及《最佳女主角》。

泰国所赢得的5个奖项包括《最佳娱乐主持人》、《最佳男配角》、《最佳女配角》、《最佳娱乐节目》及《最佳网路剧本》。

第23届亚洲电影大奖得奖名单:

最佳男主角:郑人硕(台湾)

最佳女主角:金南珠(韩国)

最佳男配角:Jirayu Tantrakul(泰国)

最佳女配角:Sinjai Plengpanich(泰国)

最佳剧集 - Something In The Rain (JTBC)(韩国)

最佳戏剧导演奖:Siddarth Kumar(印度)

最佳年度有线及卫星网络:JTBC(韩国)

最佳区域广播电视台:民视(台湾)

最佳音乐编排:The Remix - Indian Session 1(印度)

最佳娱乐奖:蒙古之声(蒙古)

最佳娱乐节目主持人:Varavuth Jentanakul (泰国)

最佳真人秀:The Apartment, Passion for Design Edition (Season 6)(新加坡)

最佳格式改编奖:蒙古之声(蒙古)

最佳游戏或问答节目:Still Standing Thailand(泰国)

最佳网路剧本奖:Notification (泰国)

最佳单剧或电视节目:Kurara,The Dazzling Life of Hokusai’s Daugther(日本)



韩国的金南珠发表获奖感言。