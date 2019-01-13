《第4届亚洲彩虹盛典》大马节目海外放异彩· 9项入围全得奖！ ntv7和八度空间在《第4届亚洲彩虹盛典》（Asia Rainbow TV Awards）大放异彩，9项入围全得奖！被誉为“马来西亚神剧”的《美丽新世界--丈夫》成功夺下5个奖项，男主角叶朝明和女主角蔡佩璇也凭此剧成为“喜剧视帝”和“喜剧视后”！

叶朝明（左起）、陈子颖、蔡佩璇、巫绍棋和钟玉芳各以电视剧《美丽新世界》和《逆光成长》扬威第四届亚洲彩虹盛典。

（三亚/吉隆坡13日综合电）ntv7和八度空间在《第4届亚洲彩虹盛典》（Asia Rainbow TV Awards）大放异彩，9项入围全得奖！被誉为“马来西亚神剧”的《美丽新世界--丈夫》成功夺下5个奖项，男主角叶朝明和女主角蔡佩璇也凭此剧成为“喜剧视帝”和“喜剧视后”！陈子颖凭《逆光成长》获得优秀女配角。叶俊岑和小玉分别凭《好吃！》和《看见你的声音》第1季夺下娱乐节目类优秀男主持和优秀女主持，常识电视游戏节目《无敌状元第7季》则获得优秀竞赛秀。

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《第4届亚洲彩虹盛典》12日晚上在中国海南省三亚市亚龙湾会议中心举行，大马演员蔡佩璇、叶朝明、钟玉芳、陈子颖，主持人叶俊岑、小玉、谢承伟、陈丽亭和编剧巫绍棋皆出席颁奖典礼。

谢承伟（左）和陈丽亭（右）主持的常识电视游戏节目《无敌状元第七季》获颁“优秀竞赛秀”奖。

电视剧《美丽新世界》成功夺下5个奖项，包括电视剧类最佳喜剧《美丽新世界--丈夫》、最佳喜剧男主角叶朝明《美丽新世界--丈夫》、最佳喜剧女主角蔡佩璇《美丽新世界--丈夫》、优秀女主角钟玉芳《美丽新世界--乌鸦》及优秀编剧巫绍棋《美丽新世界--丈夫》。

有段时间没拍剧的叶朝明兴奋说道，“我其实很想再拍剧！戏瘾常常侵蚀我的灵魂，表演就好像呼吸一样，所以我在‘缺氧’！”他称抱着看世界的心态参与颁奖典礼，获知自己成为“喜剧视帝”的那一刻，他觉得很惊讶。“我的爷爷是海南人，我一直想来这个地方看一看，没想到我终于来了，还领了奖回去，感觉很美好又奇妙！”

蔡佩璇在3个月前才诞下第3个孩子，她笑言，这几天出国对她而言才是真正的休息。对于自己成为“喜剧视后”，她称《美丽新世界--丈夫》题材颠覆现实，很多人觉得她演得认真，感觉荒谬可笑，因此赢得评审青睐。“这次得了最佳喜剧女演员，也提高了我对演喜剧的信心，希望可以尝试更多的喜剧角色！”

叶俊岑和小玉除了感谢大会对他们的肯定，也表示是他们在主持生涯的一大动力。叶俊岑希望未来可以主持谈话性、旅游或做一些更有深度的娱乐节目。”在八度空间电视台主持了14年的小玉则说，“我希望《爱自游》可以回归！另外，我也想主持一些与各国艺人深度访谈的节目，连节目名称也想好了，叫《玉。见》！”

叶俊岑和小玉分别凭《好吃！》和《看见你的声音》 第一季夺下娱乐节目类优秀男主持和优秀女主持奖。

《白鹿原》斩获5奖

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《第四届亚洲彩虹盛典》由香港国际影视展（FILMART）创办和评选，参与国家和地区由上届的22个增长至32个。张嘉译以《白鹿原》获得最佳电视剧男主角并表示“越拿奖心里越没底，演得多了总想突破，但很难很难。”最佳电视剧女主角由《白鹿原》秦海璐夺得，翟天临也凭借《白鹿原》里白孝文一角获得最佳电视剧男配角，并表示能演《白鹿原》是青年演员的福气。

潘粤明因出演《白夜追凶》获得最佳网络剧男主角。他说自己正在寒冷的地方拍戏，来到温暖的三亚领奖很意外，很感激大家的厚爱。邓家佳因出演《无证之罪》获最佳网络剧女主角。

《第4届亚洲彩虹盛典》部份得奖名单

最佳现代剧：《白鹿原》（中国）

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最佳古装剧：《射雕英雄传》（中国）

最佳喜剧：《美丽新世界--丈夫》（马来西亚）

最佳动作剧：《林海雪原》（中国）

最佳网络剧：《无证之罪》（中国）

最佳电视剧主题歌：《I\'ll be there》（《Oh！My Venus》韩国）、《三生三世》（《三生三世十里桃花》中国）

最佳电视剧男主角：张嘉译（《白鹿原》中国）

最佳电视剧女主角：秦海璐（《白鹿原》中国）

最佳电视剧男配角：翟天临（《白鹿原》中国）

最佳电视剧女配角：杨雨婷（《卧底归来》中国）

最佳喜剧男主角：叶朝明（《美丽新世界--丈夫》马来西亚）

最佳喜剧女主角：蔡佩璇（《美丽新世界--丈夫》马来西亚）

最佳网络剧男主角：潘粤明（《白夜追凶》中国）

最佳网络剧女主角：邓家佳（《无证之罪》中国）

最佳动画片：《释放来自天堂》（伊朗）

最佳竞赛秀：《犯罪现场》（韩国）