祈安律年货夜市16日开跑．空缺摊位欢迎参与 甲市区祈安律年货夜市将在本月16日（星期三）下午开始摆档营业，目前摊位仍有空缺，欢迎当地商家、小贩、清寒或单亲家庭人士参加，赚取生活补贴。

陈宝全（左一起）、许家勋、张森兰及郑福升巡视档位。（图：星洲日报）

（马六甲12日讯）甲市区祈安律年货夜市将在本月16日（星期三）下午开始摆档营业，目前摊位仍有空缺，欢迎当地商家、小贩、清寒或单亲家庭人士参加，赚取生活补贴。

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祈安律年货市场有40个摊位，面积为 10x10尺，优先保留给当地商家，其次开放给 外来者，时间由下午5时开始封街，下午6时 至凌晨12时营业。

陈宝全：16及17日先“暖身”

三宝井乡村社区管理理事会秘书陈 宝全今天指出，该会属于非盈利 团体，举办年货市场是为推动春节气氛与维 护文化活动，为清寒人士制造商机。

他说，业者在这20天，即本月16至2月 4日摆摊，仅付200令吉；为确保环境卫生， 熟食摊要多缴付100令吉抵押金。

他说，16及17日是“暖身活动”，18日 将配合武雅拉也年景布置嘉年华会开幕。

陈宝全于今早与该会众理事巡视祈安律 年货市场场地后，如是指出。

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他说，该街今年的年景布置最成功，充 满浓郁春节气氛。

他鼓励申请者经营与春节有关的货物， 例如手工年饼、糖果蜜饯及服饰等。执照方 面，该会会统一申请，不另向小贩收取执照 费。

小贩仅需自备摆摊桌椅

他表示，小贩仅需自备摆摊桌椅及货物 即可营业，街灯光线够，如需更明亮，可自 备发电机。也同时聘请志愿警卫团负责交通 秩序，以及负责场地清洁。

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此外，陈宝全也希望甲州行政议员拿督 郑国球能成为该会后盾，协助补贴经费及推 动年货市场。

有兴趣经营者，可联络陈宝全（019- 6664844）或黄松雄（016-6602220）。

许家勋：武牙拉也注入新景点

另一方面，甲州行政议员拿督郑国球特别助理许家勋指出，祈安律年货市场在90年代非常热闹，这次在三保井乡村社区管理理事会用心策划下，有望将年货市场重现辉煌！

他说，今年州政府准备在武牙拉也注入新的旅游景点及文化元素，提升当地旅游业，造福甲州子民及当地商家。他希望甲州子民参与年货市场，州政府乃至市议员也会与该事会并肩作战，让年货市场搞得有声有色，重现昔日辉煌。

出席者包括三宝井乡村社区管理理事会主席张森兰、财政梁证法、理事黄怡良、周振鸿、陆丽芳、黄松 雄、蔡来成及郑福升等。