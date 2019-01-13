PUN PUN推动永续生活·自给自足不是梦 “生活可以很简单，为何要搞得那么复杂？”几年前，乔恩占戴（Jon Jandai）在TED大会说的话，让许多人重新反思生活方式。他与太太联合创设的Pun Pun有机农场（Pun Pun Organic Farm），在泰国推动有机、自给自足及永续生活，吸引世界各地与泰国人前往取经。





Pun Pun有十多所人工手作的土造自然建筑。

报道/王丽萍

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“生活可以很简单，为何要搞得那么复杂？”几年前，乔恩占戴（Jon Jandai）在TED大会说的话，让许多人重新反思生活方式。他与太太联合创设的Pun Pun有机农场（Pun Pun Organic Farm），在泰国推动有机、自给自足及永续生活，吸引世界各地与泰国人前往取经。

土造房 实践自然建筑

乔恩来自泰国东北部一小农村，年轻时在曼谷的经历，让他重新思考生活及生命，意识到主流发展模式对地球带来的破坏，他选择返乡务农，以行动证明规划与设计好土地用途，不只能自给自足也有收入，过上轻松写意的生活。

1997年，乔恩在墨西哥和美国接触到当时兴起热潮的自然建筑（natural building），学习了以就地取材、非专业人工施作、友善环境、低技术和低成本的自立建屋方式。回到家乡后，他用土造了第一所房子。

随著越来越多人寻求他指导自然建筑，他于2002年开办自然建筑课程，到全国各地指导农民、村民及非政府组织等，形成了如今在泰国广泛的自然建筑运动。

泰国清迈Pun Pun有机农场联合创办人乔恩占戴（中面对镜头者）在农田里为一群泰国青年主持永续生活课程。

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保存种子 分享资源

2003年，乔恩与太太在清迈往北约60公里一个小村庄创设Pun Pun，希望在这片约10英亩的土地上建立自给自足和永续生活，以及保存种子，维护种子多样性。在开放空间分享资源后，吸引越来越多人加入。

因以农药与除草剂种植单一作物多年而贫瘠和硬化不堪的土地，经过多年复育土地的努力，如今已变成能种出各式各样蔬果的沃土、绿意盎然、水源充足和友善环境的永续生态村。

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Pun Pun种植所需蔬果、养鸡生产鸡蛋、养牛获取牛奶自给自足，也是逾20人集体生活和学习依靠自己的教育中心。来自泰国和国外的成员共同生活、互相帮助、分担农场工作和一起吃饭。

这里提供各种永续生活相关的课程和手作工作坊，包括自然建筑、有机农耕、土地设计、水源净化、自然疗法、手作肥皂、烹饪、制作酵素等，农场里经常非常热闹和充满活力。

Pun Pun接受义工入住，与居民共同生活，一起工作，体验社区生活。

保存种子以维护种子多样性是Pun Pun的首要任务之一，多年来四处收集种子，带回农场种植、播种和留种，并免费分享出去，推动种子自主运动。

目前全球面对的种子危机，包括本地种子的消失、种子多样性剧减、杂交种子价格昂贵，以及全球种子受控于数家跨国企业，甚至成为受专利保护商品，让乔和Pun Pun视种子为紧急和重要议题。

环境清悠的Pun Pun商店出售本身的产品，也支持和售卖其他有机农民的产品。

中产阶级也来上课

近年来，越来越多来自曼谷和各城市地区的年轻中产阶级前往Pun Pun学习永续生活，每个月约有两次泰语课程。

自给自足和永续生活对泰国人不陌生，已故泰国九世王蒲美蓬经过多年的研究及试验，曾提出一套农村永续发展农耕系统。

惟乔恩表示，在全球化影响下，泰国农夫人口持续下降，也对永续农耕方法不感兴趣，加上铺天盖地的化肥、杀虫剂与除草剂广告，很多人掉入赚快钱和赚大钱的陷阱里。

“不过，现在有股趋势是，过去不是农夫的人因厌倦城市的高压与忙碌，而想要成为农夫和过永续生活，这样的运动正在快速成长。”

乔恩表示，很多人认为农夫是贫穷的，对他而言那不是必然，如果设计土地用途，如规划水源、农地、可使用森林及受保护森林等，作物多样性，收入也可多样化。

他表示，土地设计首要考虑是水，应尽可能收集最多的雨水，接著规划农田和种果树，自给自足后出售多余的。他不鼓励只种植经济作物或单一作物。

“泰国人很喜欢种稻米，但米价非常低又非常多工，为何还要种那么多米？我们把稻田的走道加宽至3至4公尺，减少稻田的面积，并用来种果树如木瓜、蕃石榴等，可以吃和售卖的作物。”

乔恩认为，人类现在面对的最大问题是环境课题，过度消耗资源是问题的根源，造成全球暖化和其他问题。

“所有人一天工作8小时，把自然资源消耗成金钱，但自然资源是有限的，我们不能吃钱，却破坏一切我们所吃和所需的，如土地、水源、森林和空气，目的是转换成金钱。”

他表示，人类需要改变思维，否则将无法拥有舒适的生活环境，但他相信人类很快就需要改变，当面对的痛苦，如发生的地震、海啸、风暴，一次比一次更严重，将对人类造成巨大冲击。

强调友善环境、人工手作、非专业低技术、低成本自立建屋的自然建筑是Pun Pun其中主要课程。

有机餐厅 利惠农民

乔恩如今经常受邀演讲，在泰国各地东奔西走，推动永续生活、有机农耕和山坡造林活动，生活不再简单。但为了看到改变，他乐在其中。

乔恩表示，Pun Pun努力让永续生活运动具有活力，人们学习后回到全国各地行动，这个现象让人振奋。

Pun Pun如今在清迈经营一家有机餐厅，并设立一个公平交易平台，以期为有机农夫和消费者创造公平价格，利惠每个人的新经济系统。

“现在不管我到什么地方都可以找到有机食物，以后将会到处都是，而下一代的人就可在他们的生命中有更多选择。”

位于泰国清迈的Pun Pun推动有机、自给自足及永续生活，每年吸引国内外人士前往学习。

居民与义工一起在农场里工作。

保存种子是Pun Pun的目标之一，以种子自主运动应对全球面对的种子危机。