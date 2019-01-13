本土微澜：《黄昏的节奏》：老鸟也想飞 回到客厅，我小声地说："哇塞，你婆婆竟然在看琼瑶的小说。"我同学一如从前，不疾不徐地说："哦，我婆婆越看越投入。"我立刻回答： "难以想像，你婆婆还有一颗少女心。这年纪……"同学怕我想入非非，马上把我的话截停，然后说：“婆婆其实是在练习认字。"

退休才学绘画的李宗男先生（76岁）作品：《大地飞鹰》。

■文/庄锦治

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来到老同学的家，整栋透天厝的房子，说明婚后多年，她已经有了一定的经济基础。

一边聊天一边参观整栋建筑，走着走着，一个老人家从卧房探出头来和我们寒暄，原来是同学的家婆。老人家正在看小说，不得了，她看的是琼瑶的小说。

回到客厅，我小声地说："哇塞，你婆婆竟然在看琼瑶的小说。"我同学一如从前，不疾不徐地说："哦，我婆婆越看越投入。"我立刻回答： "难以想像，你婆婆还有一颗少女心。这年纪……"同学怕我想入非非，马上把我的话截停，然后说：“婆婆其实是在练习认字。"

原来，老人家一直以不识字为憾，我同学下定决心，教她婆婆认字。后来，她觉得琼瑶的小说，婆婆大概可以边学边猜，所以就有了我看到的画面和讶异！

"其实，透过小说的情节，我觉得给我婆婆注入一些年轻人的情愫，也是激化她的一种方式！"同学说完，我忍不住握着她的手腕说："你好了不起！ "

中国的姜淑梅女士，60岁开始认字，76岁出版第一本书《乱时候，穷时候》，教她识字看书的老师，是她的女儿张爱玲。 （和作家张爱玲同名）

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我们的身边，都有一些长辈，生在战乱地区，幼年失学，生活穷困，终于拉拔子女长大，老来空闲，却面对一个新时代的来临！

电脑、手机、还有一连串的遥控器，好不容易弄懂了一样，新的软件出现了，问题又多了一样……

我发觉面对这些新事物新科技，比较快上手的长辈，除了个人"能力"、"勤力"外，身边都有来自后辈的"助力"。而这股助力，往往是决定长辈学习好坏的关键。如果儿女各个说"忙""等一下""不是教过了吗？"老人的尊严在儿女的面前将滋生成不愿学习的顽固。

地球是圆的，看似终点的地方，可以是另一个起点。面对生命的黄昏，或许有一抹斜阳可以让长辈挥洒，面对他们笨拙的学习，缓慢的进度，可以耐心地、贴心地给他们一些助力吗？

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老鸟也想飞，但无力的双翼，正等待年轻的你们扶他们一把！如果你常常这么做，我要向你比个"赞"！