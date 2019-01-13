到薰衣草高原救狗．范围太大动保人士无功返 拯救动物的非政府组织成员及提倡动保人士，今早主动到薰衣草高原（Lavender Heights）勘察，并尝试把该处流浪狗带走，惟无功而返。

约20名动保人士主动到薰衣草高原捕捉流浪狗。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉12日讯）拯救动物的非政府组织成员及提倡动保人士，今早主动到薰衣草高原（Lavender Heights）勘察，并尝试把该处流浪狗带走，惟无功而返。

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实际行动“教育”毒狗者

现身的动保人士中不乏巫裔及穆斯 林，他们希望通过实际行动“教 育”住宅区内图毒害流浪动物的人，提醒 他们，在这片土地上，还有一群为流浪动 物发声的义工。过程中，义工尝试和一些 居民沟通，发现当中有不少人支持动保， 且会喂食区域内的流浪狗猫，惟基于常被 标签和辱骂，只能默默喂养。

居民声称，住宅区内有人以木棍或石 头伤害流浪犬，导致这些流浪动物更害怕 人类，也造成喂养居民最终无法和流浪动 物建立关系，以带往结扎或送养。

义工和当地居民沟通寻求合作捕捉，并发现当中有不少穆斯林居民都有喂食流浪狗。（图：星洲日报）

居民允捉到狗只将通报

无论如何，与当地居民沟通后，常喂 食流浪狗的居民答应一旦捉到狗只，会通 知这些动保人士及非政府组织成员，让他 们把狗带走。

同时，动保组织成员也将致函给居 民协会，说明会在特定时候前来捕捉流浪 狗，带去结扎及寻找领养人。

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保安一度拒让动保人士进入

一群为数约20人的动保人士今早9时 许，先在新那旺Kip-Mart停车场集合，随 后才集体到薰衣草高原住宅区内启动捕狗 行动。不过，虽义工表明身份和目的，且 曾和居民协会成员沟通，但保安人员却一 度拒绝让他们进入，双方商讨约15分钟后 才获得放行。

义工一开始先锁定居民协会声称“最 多流浪狗”的第23路及第24路，但经过一 轮搜索，才看见一两只疑似流浪的犬只， 加上范围太大，他们尝试追赶及围攻，都 无法把狗拦截住，花了3至4小时，最终无 功而返。

住宅区内的流浪狗都害怕人们靠近，捕捉过程并不顺利。（图：星洲日报）

慕古蓝：狗只见人就跑

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MAWA主席慕古蓝说，捕捉过程中，狗只见 人就跑，未如居民协会早前所形容的“非 常凶狠及具攻击性”。

他也发现，虽然有关高级住宅区有围篱，但部 分已遭人故意剪破，相信这也是导致外围的流浪犬 能轻易进入住宅区的原因。

“当人们指控动物闯入他们的区域前，是不 是该想想自己有没有做好‘防范措施’，我们是人 类，有头脑可以思考。”

拉菲达：不认为狗“恶心”

号召这次行动的独 立救援动物人士 拉菲达强调，对于民众和 居民把事件牵扯到宗教及 种族感到非常失望，毕竟 自己也是一名穆斯林，但 从未认为狗是“恶心”的 动物。“我怕有人继续毒 害狗，所以决定号召义工 和我一起带走这里的流浪 狗，能救多少就多少。”

她说，不管是任何 生物都是上苍创造，人类 无权伤害或毁灭，伊斯兰 教提倡爱，而非杀害；若 居民认为流浪狗弄脏清真 寺，可以选择把铁闸关 上，不让狗只进入，而不是把毒 药放在清真寺。

吁重开档查毒狗案

“我希望警方能重新开档 调查这起毒狗案件，我认为这是 个人错误，他违反了动物《2015 年动物福利法令》，必须为此负 责。”

同行的罗哈妮及阿兹万指 出，故意毒害动物是一种残忍行 为，而伊斯兰教非常反对这种做 法，因为不管是对人类或动物残 忍，都将是非常大的罪孽。

阿斯津：毒狗事件无关种族

马来西亚动物福利组织 （MAWA）成员努鲁阿斯津强 调，薰衣草高原毒害狗事件与种 族及宗教无关，仅仅是个人行为 残害动物。

“我们今天来除了希望把流 浪狗带走，也希望这次举动能发 挥‘教育’效用，让大家知道大 马有法令是保护动物的，不管是 宠物或流浪动物都会在这法令中 获得保护。”

拉金德： 缺乏应对“浪浪”知识

毛孩避风港（Furry Kids Safe Haven）秘书拉金 德也强烈反对伤害动物事件，她 说，不管是人道毁灭或毒害狗只 行为都让人难以接受。

“我认为，人们缺乏一些应 对流浪动物的知识，才会有这样 的事。杀害终究不是最好选择， 也不会带来效果。”

黄秋红： “杀害”非唯一方法

菜狗园非政府组织 （My Kebun）主席黄 秋红说，这次参与行动除了要拯 救流浪狗，也希望能提醒民众， “杀害”不是应对流浪狗的方 法。“我希望不要再有人以毒药 伤害流浪狗，大家可以为它们结 扎，给它们找个家。”