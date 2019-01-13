汤哈迪再添一子·同名《阿甘正传》主角 41岁英国性格男星汤哈迪（Tom Hardy）在电影《猛毒》（Venom），化身亦正亦邪的漫威反派英雄“猛毒”，全球卖破35亿令吉。事业、家庭两得意的他，传出37岁星妻夏洛特莱莉（Charlotte Riley）最近为他生下第2个儿子，因夫妻俩都爱汤汉斯的电影《阿甘正传》，于是把小儿子取名为“Forrest”。

（英国13日讯）41岁英国性格男星汤哈迪（Tom Hardy）在电影《猛毒》（Venom），化身亦正亦邪的漫威反派英雄“猛毒”，全球卖破35亿令吉。事业、家庭两得意的他，传出37岁星妻夏洛特莱莉（Charlotte Riley）最近为他生下第2个儿子，因夫妻俩都爱汤汉斯的电影《阿甘正传》，于是把小儿子取名为“Forrest”。

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他们2009年拍电视剧《咆哮山庄》（Wuthering Heights）定情，2014年结婚，隔年生下第1个孩子，近期迎接第2个儿子到来。消息人士向《太阳报》透露：“夫妻俩相当开心新成员加入，朋友都说小儿子长得很像汤汉斯。”