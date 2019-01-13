萧开文：人民大喊新年难过．百物涨希盟快寻对策 马华森州联委会主席萧开文质问“百物涨价，希盟政府置之不理？”，他促请希盟新政府尽快解决民困，对百物涨价情况作出有效对策。

（森美兰．芙蓉12日讯）马华森州联委会主席萧开文质问“百物涨价，希盟政府置之不理？”，他促请希盟新政府尽快解决民困，对百物涨价情况作出有效对策。

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他发文告指出，年关将至，市场却冷冷清清，主要是因 为百物高涨，人民抱着能省则省的心情来减轻负担，以应付 佳节来临。

他认为，希盟在担任反对党时，不断抨击国阵管治无 方，还滔滔不绝建议许多对策来应付当前经济困境，如今接 管国家超过半年，却对物价高涨趋势束手无策，只顾好自己 的荷包，管治能力完全无法达标，人民赋予的希望也变成失 望，大喊“今年新年好难过！”

“说好的固定汽油价格，如今U转回到国阵时期的让市 场自由浮动；说好要废除的大道收费，至今也一条都没废 到，还学国阵赔偿大道公司，因希盟的观点就是说好的竞 选承诺真的只为了竞选，承诺也不是圣经，遵守与否并不 重要。”

他说，百物上涨的情况，新政府也没有采取任何 制止方案来处 理问题，任由 餐馆、厂家调 高价格，在过 去的鸡蛋涨 价、肯德基餐 馆也涨价，近 期内也可能调 高水费，形成 另一波的涨价 浪潮，因此百物上涨不断的 趋势，人民没 有最辛苦的时 刻，只有更辛 苦的艰难。

他直言， 希盟诬赖前朝 的方式已令人 民反感，现在 是开始拼经济 降物价的时 候，而不是以 过去手法继续 玩弄政治，对 人民一点好处 也没有。