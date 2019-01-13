RBM松鹤之夜售票反应热．票券所剩无几快行动 2019年 “RBM松鹤之夜”孝亲敬老晚宴今日正式公开售票，一如往年，售票情况反应热烈，目前票券所剩无几，有意者尽速购买！

“RBM”松鹤之夜餐席已所剩无几，有意者赶紧把握机会！（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉12日讯）2019年 “RBM松鹤之夜”孝亲敬老晚宴今日正式公开售票，一如往年，售票情况反应热烈，目前票券所剩无几，有意者尽速购买！

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一些读者于今早6时就在 本报办事处排队等候买票，人 龙中有男女老少，也有孩子陪 着。

父母前来购买，大家准备 订购餐席，与家中长辈和亲友 度过一个温馨又欢愉的夜晚。

部份家庭年年捧场

餐席于今早9时开卖，在本 报办事处职员的安排下，公众 井然有序地进入办公室购票， 而售票反应踊跃，大部份的票 券已售出，因此呼吁有意出席 者把握机会，赶紧购票，以携 带家中大小参与这项 盛宴。

受访民众皆赞 扬本报传扬孝亲敬老 的精神，也希望这项 活动能不间断每年举 办，让家中的长者也 能在佳节时刻，与家 人在外热闹过节。

此外，有些家庭 甚至已把出席松鹤之 夜，看成是每逢过年 必出席的活动之一， 所以每年都给予活动 支持。

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松鹤之夜是《星洲日报》的常年活动，今年更 与R B M利高建筑机械携手联 办，势必要为出席者带来温馨 又洋溢新春气息的夜晚。

“RBM松鹤之夜”将于大 年初五（2月9日），在芙蓉统 一酒家宴会厅盛办，现场将送 出物超所值的桌席手礼、总值 数万令吉的幸运奖品、舞台表 演和互动游戏等。

此外，为了提倡举办有 关晚宴的宗旨，也会安排最老 宝宝环节，最年长者可获得礼 品。

须携老宝宝身份证印本 有意参与或购票者，可于 每日上班时间（早上9时至下 午6时），携带老宝宝身份证 印本，到星洲日报芙蓉办事处 购买，每席为788令吉。任何疑 问，可联络06-7619800/22/44。

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谭海生（80岁）：期待家人团聚

我是第一个前来排队的 公众，今年是我首次 参与“RBM松鹤之夜”，非常 开心儿子带我参与，因为不仅 仅是吃一顿饭，而是能够一家 人团聚在一起，享受团圆及和 乐融融的气氛，我很期待那一 天的到来。

陈国平（63岁）：活动极具意义

我已多次支持这项活 动，每次都会携带 家中的长者参与，今年也不例 外，所以早上8时便前来排队， 我认为这项活动极具意义，无 论是节目、幸运抽奖或伴手礼 方面，都相当不错，同时也带 出一种过年的气氛，应该要继 续举办。

林慧芳（54岁）：把握团聚机会

我除了是这项活动的忠 实支持者，还支持 《星洲日报》举办的汤圆宴等 等，每次都会携带长辈出席， 今年则与妹妹带母亲参与，因 为我们都喜欢活动所带来的气 氛，而且也认为应该把握团聚 的机会，不要错过与家人团圆 的时刻。