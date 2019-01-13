亚洲场地脚车锦标赛‧阿兹祖2019美好开始‧勇夺第9金状态仍处巅峰 阿兹祖的金牌是大马在本届赛会唯一的金牌，而他之前也搭档法德利和沙费道斯拿下团体冲刺赛铜牌。

阿兹祖（后排中）在本届亚洲场地脚车锦标赛夺得男子冲刺赛金牌，收获其生涯第9枚亚锦赛金牌，图为他在大马队于本届赛会的征程结束后，与队友合照留影。（阿兹祖脸书照片）

（雅加达13日综合电）虽然在冲刺赛决赛的首回合败阵，但“袖珍火箭”阿兹祖并未轻易言败，他在次回合扳回一城，之后在决胜回合以咫尺的差距险胜，赢得其生涯在亚洲场地脚车锦标赛的第9枚金牌，以美好的表现掀开2019年的战役。

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在两年前的世锦赛夺得麒麟赛冠军的阿兹祖放眼在2020年的东京奥运会为大马冲击历史首枚金牌，而如今31岁的他一直在努力保持良好的状态，结果在亚锦赛的一枚金牌显示了他仍处在巅峰。

冲刺赛越战越勇

本届亚锦赛在雅加达举行，阿兹祖在周六的男子精英冲刺赛的初赛只排名第10，表现似乎不佳。不过，他接下来回勇，在半决赛的内战击败队友沙费道斯，晋级决赛与小自己7岁的中国选手徐超争冠。

在首回合，阿兹祖不敌徐超，但他并未因此放弃，反倒凭藉强大的心理素质，在次回合扳回一城。而在决胜回合，两人展开让人看得几乎窒息的激烈争夺，双方的距离一直都无比接近，以至于最终得通过照片确定胜者。

而通过检查照片，可看出阿兹祖率先冲线，他因此继2008、2009、2014和2017年后，再次赢得亚锦赛的冲刺赛金牌。此外，他在2007、2008和2015年赢得麒麟赛金牌，且也在2009年夺得冲刺团体赛金牌，因此在亚锦赛已收获9金。

阿兹祖为9度封王自豪

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阿兹祖获胜后非常兴奋，他在社交网站上传自己身穿大马国家队外套睡觉的照片，而且床头还挂着他在两年前成为世界冠军时所获得的彩虹衫，并配文：“新一年美好的开始，2019年亚锦赛冲刺赛冠军，9次亚洲冠军。”

阿兹祖的金牌是大马在本届赛会唯一的金牌，而他之前也搭档法德利和沙费道斯拿下团体冲刺赛铜牌。

23岁的沙费道斯虽未能摘金，但他拿下3枚奖牌，除了团体赛的铜牌，还分别在麒麟赛和冲刺赛拿下银牌和铜牌。

而在麒麟赛，沙费道斯虽然在半决赛不敌阿兹祖，但他在铜牌战击败日本的卫冕冠军渡边一成，表现还是值得赞赏。