耗500万兴建洪水冲毁．都赖滤水站防砂坝失效 耗资500万令吉兴建的都赖滤水站分层防砂坝（SABO DAM）不堪一击，在湍急河水和树干及杂物的冲刷下，如今完全失去黄泥过滤功能。

防砂坝处杂物堆积。（图：星洲日报）

（都赖12日讯）耗资500万令吉兴建的都赖滤水站分层防砂坝（SABO DAM）不堪一击，在湍急河水和树干及杂物的冲刷下，如今完全失去黄泥过滤功能。

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水务、土地及天然资源 部副部长兼劳勿国会议员东 姑朱比里在其脸书上宣告工 程就此报废。

对分层防砂坝工程，他 感到十分失望，他在贴文中 指出，“非常伤心，数百万 令吉的工程，就此了结。”

河流现场一片狼藉。（图：星洲日报）

用户频频面对．雨后断水问题

分层防砂坝由前朝国阵 政府拨款兴建，用意是在阻 隔美律河上游流下来的黄泥 水，让滤水站在豪雨时和过 后仍能正常操作。

不过该分层防砂坝未能 发挥功能，该滤水站的水供 用户仍然频频面对雨后断水 的问题，去年12月雨水不断 时情况更为糟糕。

《东海岸》社区报致电 朱比里以取得进一步回应， 然而他没有接听电话。

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朱比里部门机要秘书钟 绍安受询时证实分层防砂坝 已告毁，目前不能再有效地 发挥隔除黄泥功能。

朱比里（右）对分层防砂坝工程感到失望。中为彭亨水供管理公司劳勿区经理阿兹里。（图：星洲日报）

钟绍安： 希望新年完成工程

钟绍安说，他日前无意中发现雨后的分层防砂坝一 片狼藉，于是安排朱比里到都赖滤水站了解实际情况。

“500万令的工程被洪水一冲，就此垃圾、黄泥、树干和树枝处处，可见防砂坝的脆弱。

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“上游雨量大时，美律河流水湍急，上游的树干杂物也随洪水而来，防砂坝经不起树干和杂物的冲撞。”

他说，朱比里将会向财 政部申请紧急款建造河岸沉淀蓄水池，希望能够在华人农历新年完成工程，造福劳 勿市区和都赖路各花园的水供用户。