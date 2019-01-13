陈佩丝·烂路到底什么时候会修？ 近期巴生市议会公布2018年度各种投诉的个案，有关街灯失灵“入选”巴生市议会接获的投诉榜首，高达2351宗。

近期巴生市议会公布2018年度各种投诉的个案，有关街灯失灵“入选”巴生市议会接获的投诉榜首，高达2351宗。

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位居第二的则是动物造成所干扰的投诉案件，即1958宗，接着就是1636宗投诉沟渠阻塞。

有关树木、道路及垃圾的投诉，分别排在第四、第五及第六多，即1362宗、1135宗及1064宗。

令人惊讶的是道路问题竟然没有“挤入”三甲，还是因为有关破损的道路不属于巴生市议会范围，而是属于公共工程局管辖范围内，所以不纳入投诉个案内？

我只知道巴生到处烂路的问题从前朝迄今都没有解决，纷纷向市议员或公共工程局投诉，而换来则是拨款问题，尤其是公共工程局，而导致道路无法修补。

不少网名指在巴生开车因路洞需驾车左闪右避、不然就是到处的路补补贴贴，犹如“贴膏药布”，不仅影响市容，还险象环生。

我经常从巴生开往加埔路，该路段频频出现路洞、崎岖不平，只要一不小心车子便会受损，不是撞击车底，就是轮胎爆胎。

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据我所知，不久前有人经过该处时，没有留意道路上窟窿，结果导致轮胎爆胎，所幸没有酿成意外，否则后果不堪设想。

我想很多市民跟我一样，对烂路的怨气越积越深，而巴生4名州议员也理解民怨，积极向有关单位施压，期盼尽快可以解决道路问题。

可，我不知道这一次又要等多久？烂路，到底什么时候会修补？