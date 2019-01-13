晚上有水早上断水．马化花园民叫苦 文德甲马化花园路口地下水管破裂，导致附近一带花园制水进入第5天，居民生活作息深受影响，怨声载道。

马化花园入口处地下水管破裂，造成马化花园附近一带制水进入5天。（图：星洲日报）

（彭亨．文德甲12日讯）文德甲马化花园路口地下水管破裂，导致附近一带花园制水进入第5天，居民生活作息深受影响，怨声载道。

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马化花园路口地下水管是于星 期三开始先后发生两次水管破裂，当 局已经完成抢修工作，并在昨晚分阶 段恢复水供。然而，水供在今早又不 知何故突然中断，令马化花园、实雅 花园、马化高原、马化英达花园等一 带5000名用户空欢喜一场，再度陷入 第5天断水窘境。

居住在马化英达花园的居民叶 馨晴说，断水多天后昨晚终于恢复水 供，未料今早起身后却又突然断水， 令人气煞不已。

“今天已经是第5天断水，在这 几天断水期间，也不见当局出动水槽 车派水，家里的所存的存水也快用 完，生活作息深受影响。

“这几天，我和孩子节省用 水，家里也累积了两大桶衣服还未清 洗，只好拿到朋友家清洗。”

郑秋香：到亲戚家“借水

此外，居民郑秋香说，该花园 从星期三开始断水，今早恢复水供短 短数小时后，又再次陷入断水窘境。

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她说，其住家住有4人，家里的 水槽水量早已经用完，不足以应付一 家人多天的用水量。所以，她和家人 这几天惟有到附近亲戚家求助“借 水”。

她指出，该花园以前一个月内 偶尔断水1、2次，通常断水1至2天 就恢复水供，可是今次却连续断水5 天，为其家人带来很大的不便和困 扰。

陈旺龙：许多金鱼死亡

居民陈旺龙说，其住家饲养许 多大小的观赏鱼类，由于它们的食量 很大，所以每天必须清洗过滤器，以 及需要每3天更换一次水。

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“平时断水1至2天，家里的存 水仍足以应付，可是今次却连续断水 多天，导致我没有足够的水源更换鱼 缸水和清洗过滤器。许多金鱼也因为 水质的改变而死亡。就连一些体型较 大的鱼也感染病菌，导致鱼身出现各 类病菌。

“昨晚11时恢复水供后，我就 立刻更换鱼缸水，到凌晨3时才顺利 完成换水工作。”

胡智云：维修水管工程完成

另一方面，文德甲区州议员胡 智云说，马化花园路口展开的维修地 下水管工程已经完成，预计今天将恢 复正常水供。

至于宝林园和宝林园柏迈花园也同样陷入制水情况，胡智云说，宝林园 范围断水是因为一旦断水超过12个小时， 当局就必须重新启动及操作宝林园泵水 房。当局已经于今早8时重新启动泵水， 目前已经逐步分阶段恢复水供，相信地 势较高的宝林园柏迈花园 也将于今日内恢复正常水 供。